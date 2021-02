Les élections des conseils de quartier du Mans ont lieu les samedis 6 et 13 février

Les élections des conseils de quartiers ont lieu les samedis 6 et 13 février au Mans. Il y en a huit dans la ville. L'opération a été lancée en 2002. Vous pouvez encore vous inscrire pour voter mais pas pour être candidat.

Après les élections municipales, les habitants du Mans sont invités à élire les représentants des conseils de quartier. Il y en a huit dans la ville. Ils ont souvent un rôle d'alerte vis vis de la municipalité. Les membres des conseils des quartiers du Mans sont élus pour la durée du mandat 2020-2026. L'élection devait avoir lieu en décembre mais à cause de la crise sanitaire, elle a été reportée à ce mois de février 2021.

Outil de démocratie, un conseil de quartier est une instance d’information, de dialogue et de proposition où les habitants de la ville peuvent siéger. ils ont souvent un rôle d'alerte et de lien entre la population et les élus.

Abdelatif Amar, adjoint au Mans à la vie des quartiers et à la participation citoyenne © Radio France - Christelle Caillot

Il y a beaucoup de projets qui ont été menés entre la ville du Mans et les conseils de quartiers.

Les membres des conseils de quartiers font souvent remonter des problèmes liés à la circulation ou au stationnement dans les rues de la ville. "Nous avons souvent travaillé sur des sujets de voiries" souligne Abdellatif Ammar, adjoint au Mans à la vie des quartiers et à la participation citoyenne. Les conseils de quartier font le lien entre les habitants et les services de la collectivité.

