Berthelange, France

La menace est levée et les élections européennes auront bien lieu à Berthelange, dans le Doubs. Le maire envisageait de ne pas tenir de bureau de vote, à cause d'un conflit avec la Préfecture. Mais ce bras de fer est en train de trouver une issue et le conseil municipal a donc voté la tenue des élections, le 20 avril.

Le conflit concernait l'intercommunalité : Berthelange, commune située proche de Saint-Vit, voulait être rattachée au Grand Besançon, mais le Préfecture en a décidé autrement... et le village se retrouve dans une communauté de communes de Haute, le Val Marnaisien.

"Une erreur manifeste"

Face à la menace du maire et la médiatisation de sa déception, le Préfet du Doubs est venu à la rencontre des élus de la commune, le 12 avril. Il a promis d'organiser une réunion après les élections européennes, pour trouver une solution : "Le préfet reconnaît qu'une erreur manifeste a été commise" confie le maire, Marc Dupont.