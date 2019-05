Les élections européennes : candidats en campagne dans les Ardennes

Ardennes, France

On sait donc qu'il y aura 33 listes pour les prochaines élections européennes en France et d'ici le 26 mai candidats ou soutiens sont sur le terrain. Au plus près des électeurs.

Ce lundi 6 mai : Fabienne Keller , candidate sur la liste Renaissance , ancienne maire de Strasbourg est à Rethel à la mi-journée dans les Ardennes, avant de rejoindre Givet pour une visite du port et Bogny-sur-Meuse pour le musée de la métallurgie Ardennaise. A 18h30 : Fabienne Keller sera à l'hôtel de ville de Charleville-Mézières pour un apéritif débat.

Mardi 7 mai : la caravanes des territoires de Nicolas Dupont-Aignan trace sa route dans les Ardennes à Sedan pour les commémorations du 8 mai et à Vouziers.

Mardi 7 mai : Marine Le Pen et la tête de liste RN Jordan Bardella sont à la salle des fêtes de Rocquigny à 19h pour une réunion publique.

Mercredi 8 mai : François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, du Nouveau Centre et de Chasse, Pêche, Nature et Tradition rendra hommage aux résistants ardennais au monument des Manises à Revin avant une conférence débat à 17h salle Jean-Luc Caron sur le thème de "l'Europe, c'est la paix". A suivre à 18h 30 une réunion publique, salle de Nevers à Charleville-Mézières.

Des candidats en campagne à trois semaines du scrutin et qui vont tenter de convaincre alors qu'un sondage de l'institut Ipsos Sopra-Steria pour Radio France et France Télévisions nous apprend que 40% des français ont l'intention de se rendre aux urnes. Un sondage réalisé les 2 et 3 mai avant la publication au Journal Officiel des listes validées pour les élections européennes.