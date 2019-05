Elections européennes : Cissé, commune du Poitou jumelée avec 27 villes de l'UE

Cissé, France

Comme une Bruxelles des campagnes, Cissé accueille depuis trente ans des mini-sommets européens. Signataire de la Charte des communes rurales de l'Europe, la bourgade du Haut-Poitou située à une quinzaine de kilomètres au nord de Poitiers est jumelée avec 27 villes des Etats européens.

"Nous sommes jumelés avec Bucine, en Toscane, au Portugal, on est pas loin de Coimbra avec Samuel, Cashel en Irlande, Kannus en Irlande, je peux aussi vous parler de Strzyzów, un village polonais, ou alors Starý Poddvorov en République Tchèque, il y a Moravce en Slovénie, vous avez Kolindros en Grèce, Lefkara à Chypre, Nadur à Malte, Põlva en Estonie, Tisno en Croatie..."

"En 1989, nous étions douze pays réunis ici à Cissé avec plus d'une centaine d'invités, et puis quand en 1995 il y a eu l'extension de l'Europe avec la Suède, l'Autriche et la Finlande, nous avons trois connu trois communes là-bas, et en 2004, rebelote avec les pays de l'Europe de l'Est, en 2007, il y a eu la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie, donc nous avons suivi l'évolution de l'Europe", raconte Annette Savin, maire de Cissé depuis 1995.

"On est vraiment éloigné des structures européennes et le but à l'origine c'était de faire comprendre aux gens qu'il était important de créer l'Europe des citoyens pour que tout le monde puisse se connaître, quelque soient leurs lieux d'habitations et leur manière de vivre"

"Mini-colloques, soirées culinaires et pálinka, l'eau de vie hongroise..."

Grâce à une subvention de la Commission européenne, une fête de l'Europe rassemble chaque année des délégations de chacune des 28 communes jumelées avec au programme des échanges administratifs mais aussi personnels entre habitants. "On se souvient encore de l'odeur du goulash hongrois, ça créé des amitiés fortes depuis trente ans !", confie la maire Annette Savin.

"L'année dernière nous étions en Croatie au bord de la Mer Adriatique, nous faisons des visites ensemble, ils nous montrent leur maison, ils nous ouvrent leur cœur, leur jardin, leur cuisine, c'est un échange permanent et c'est ça qui est génial"

Comme un mini-sommet européen, "en plus convivial et avec moins de protocole", précise Martine Garnier, la présidente de l'association Les Amis de l'Europe, qui rassemble une centaine d'habitants de Cissé. Quand aucun traducteur n'est disponible, ces voisins européens se font comprendre en anglais "ou avec les mains".

La prochaine fête aura lieu à Polva en Estonie du 19 au 22 juillet. En attendant, Annette Savin s'envole ce jeudi pour la Hongrie, à Nagyçenk, pour célébrer le 15eme anniversaire

de l'adhésion du pays à l'UE. Et malgré la présence d'un Premier ministre populiste et eurosceptique au pouvoir à Budapest, "quand vous allez chez les gens, c'est pas du tout le même état d'esprit".