VIDÉO - Élections municipales à Perpignan : Fabrice Lorente ne "s'interdit rien"

Perpignan, France

Fabrice Lorente figurera-t-il sur une liste l'an prochain lors des élections municipales de Perpignan ? Le président de l'Université de Perpignan ne "s'interdit rien". "Je m’intéresse au territoire, je m’intéresse à son avenir, évidement. Après, est-ce que je m'y intéresse pour envisager des mandats ? Je n'ai pas la réponse", affirme Fabrice Lorente ce vendredi matin sur France Bleu Roussillon.

Fabrice Lorente, très impliqué dans la vie locale via notamment le retour de la fac de droit en centre-ville, semble, en tous cas, très courtisé : "Mon téléphone est assez actif" reconnait-il à dix mois des prochaines élections municipales (prévues en mars 2020).

Après sept ans à la tête de l'université de Perpignan (UPVD), et alors que son deuxième et dernier mandat courrait jusqu'en mars 2020, Fabrice Lorente, 42 ans, va quitter ses fonctions dès le 1er juin. "Nous préparons avec l'État notre plan quinquennal qui détermine toute la stratégie et l'avenir de l'établissement, et plutôt que l'équipe sortante, je trouve opportun de laisser la nouvelle équipe définir le programme" explique Fabrice Lorente qui, de son côté, va rejoindre l'Inspection générale de l'Éducation nationale.