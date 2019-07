Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 annonce le ministère de l'Intérieur ce mardi. Les demandes d'inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le 7 février.

Les Français seront appelés aux urnes pour désigner leurs conseils municipaux les dimanches 15 mars pour le 1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. Ces dates feront l'objet à la rentrée d'un décret de convocation des électeurs en Conseil des ministres. Les électeurs ont jusqu'au 7 février au plus tard pour déposer une demande d'inscription sur les listes électorales.