Les élections municipales de Boucau sont annulées

Il y aura de nouvelles élections municipales à Boucau. Le scrutin de juin dernier a été annulé, ce mardi 20 octobre, par le tribunal administratif de Pau.

C'est le préfet des Pyrénées-Atlantiques en personne qui avait saisi le tribunal après une plainte des opposants de Francis Gonzalez, le maire sortant qui avait été réélu en juin dernier. En effet, son adversaire Dominique Lavigne, tête de liste au second tour, a constitué ce dossier avec ses colistiers, Marie-Ange Thébaud (tête de liste au premier tour) et Christophe Martin.

Ils pointent trois dysfonctionnements :

Francis Gonzalez aurait utilisé un site internet pour sa campagne électorale en le référençant sur un site publicitaire, ce qui est strictement interdit.

lors du scrutin, les rideaux auraient été laissés ouverts dans certains isoloirs, par mesure de précaution pour éviter la propagation du coronavirus. Mais cela est interdit par le code électoral.

enfin, des personnes auraient été autorisées à voter à Boucau sans carte d'identité.

Francis Gonzalez annonce qu'il va faire appel de cette décision.

Francis Gonzalez (DVG) "j'envisage de faire appel"

Réaction de Francis Gonzalez à l'annonce du jugement Copier

"Je suis très surpris car je considère toujours que nos arguments sont tout à fait crédibles par rapport aux griefs qui nous sont reprochés par la minorité" "Mais le juge a tranché et j'ai intégré sa décision" "cependant, compte tenu de cette situation j'envisage de faire appel de cette décision du tribunal administratif de Pau comme la loi le permet" "Je vais évoquer ce sujet avec mes colistiers et notre avocat pour décider ensemble de la suite à donner" "Enfin, je ne suis pas sûr que repasser devant les urnes pour une nouvelle élection municipale fasse partie des attentes majeures d'une majorité de boucalais"

Réaction du PS Christophe Martin (liste d'opposition PC-PS-écologistes)

Le PS Christophe Martin membre de la liste menée par le communiste Dominique Lavigne se dit "à demi étonné par l'intention de faire appel" de Francis Gonzalez.

Reaction de Christophe Martin (PS) Copier

"Je pensais qu'il aurai l'élégance républicaine de respecter le jugement puisque là, clairement, il est mis à l'index par le juge de façon totalement indépendante puisque les élections sont considérées comme n'étant pas sincères au demeurant et que plusieurs éléments du Code électoral et du respect des procédures ont été violés. Moi je crois qu'il aurait été d'une élégance républicaine de laisser se remettre en oeuvre le second tour pour que les choses se passent dans des conditions sereines et apaisées, respectueuse de la démocratie et des règles habituellement utilisées"