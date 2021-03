Les élections municipales reportées dans 7 communes du Pas-de-Calais

Il n'y aura pas d'élections municipales en avril dans le Pas-de-Calais à cause de la crise sanitaire. 7 communes devaient tenir le scrutin à cette période : Andres, Audincthun, Fouquières-les-Béthune, Halline, Lisbourg, Offrethun (les dimanches 4 et 11 avril) et Liettres (les dimanches 18 et 25 avril).

La préfecture du Pas-de-Calais indique que de nouvelles dates doivent être proposées en fonction de l'amélioration de la situation sanitaire.

Dans le département, les élections législatives partielles de la 6ème circonscription, celle de la ministre Brigitte Bourguignon dans le Boulonnais, doivent elle aussi avoir lieu à une date ultérieure.