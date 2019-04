Dijon : Les habitants de la Fontaine-d'Ouche donnent leur avis sur le quartier

Dijon, France

Que veulent les habitants de la Fontaine-d'Ouche à Dijon pour leur quartier ? Construit dans les années 60, et classé prioritaire par l'Etat depuis 2007, il comte près de 5800 habitants dans la partie moderne. Pour pouvoir interroger le maximum d'entre eux, les élus de la ville de Dijon ont décidé de délocaliser, mercredi 17 avril, la permanence de quartier sur un stand du marché.

Un questionnaire soumis aux habitants

La discussion s'engage avec les élus autour d'un questionnaire, les points positifs sont évoqués en premier et ce qui revient le plus souvent ce sont la verdure et les infrastructures. Abdallah a déménagé du Jura il y a quelques mois et pour lui le point fort du quartier ce sont les transports, "il y en a toutes les dix minutes environ" mais il regrette tout de même le manque de propreté "dans les buissons il y a des déchets, des canettes, c'est vraiment sale".

Propreté, commerces, infrastructures, les habitants répondent à un questionnaire. © Radio France - Mayeule de Charon

Les habitants viennent aussi sur le stand pour régler des problèmes bien précis comme Jean, 80 ans, "les marches de l'escalier que je dois emprunter pour venir sont abîmées, c'est dangereux". Erica, elle, fait un effort financier pour payer le BAFA de sa fille mais le dossier traîne "je souhaite vraiment qu'elle puisse accéder à son deuxième stage pour valider son BAFA et pouvoir travailler cet été."

Comme les autres élus présents, Mohamed Bekhtaoui, délégué à la permanence de quartier, note les réponses des habitants. Les remarques seront prises en compte assure-t-il : "pour ce qui est des déchets ou du bruit, la tranquillité publique s'en charge, pour les problèmes liés à l'emploi nous transmettons aux services concernés".