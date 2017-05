Les élus d'Indre-et-Loire réagissent à la nomination d'Edouard Philippe à Matignon

Un président issu de la gauche qui nomme un premier ministre issu de la droite, c'est la première fois que ça arrive en France. La nomination d'Edouard Philippe à Matignon suscite évidemment des réactions très variées, dans le monde politique, aussi bien en Indre-et-Loire qu'au niveau national.

On saura mardi soir si Emmanuel Macron est parvenu à concrétiser son projet de recomposition de la vie politique, en associant, dans un même gouvernement, la Droite, le Centre, la Gauche et la société civile. La liste des ministres devrait être révélée le 16 mai, en fin d'après-midi. Une certitude, déjà : le premier ministre ne vient pas du même bord que le président de la République. Edouard Philippe revendique être un homme de droite, membre des républicains, et proche d'Alain Juppé.

La député Les Républicains d'Amboise, Claude Greff, le connait bien, puisqu'elle siégeait derrière lui, à l'assemblée nationale. Elle attend de voir la suite

"C'est un nouveau premier ministre, transitoire, qui ne donne pas une nouvelle majorité gouvernementale. Ce sont les français qui choisiront cette majorité, lors des législatives. Pour autant, il y a eu un message. Edouard Philippe est un membre important des républicains, et j'y vois une volonté du nouveau président de la République d'avoir une majorité de droite et du centre, très forte, au parlement".

Le Président des Républicains en Indre-et-Loire, Frédéric Augis, parle pour sa part d'une aventure individuelle.

"Edouard Philippe est un garçon très bien, la France a un très bon premier ministre, mais j'aurais préféré, au lieu d'un débauchage individuel, une coalition gouvernementale".

Le député-maire les Républicains de St Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, connait bien le nouveau Premier Ministre, lui aussi.

"Edouard Philippe est un type profondément humain, qui a une vraie pensée politique proche de la mienne. Je pense que ce type intelligent s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses fondamentales avec le président de la République. On verra quand il en livrera les détails. En tout cas, il n'a pas demandé l'assentiment des Républicains, c'est une chose certaine".

Au front national, on estime que la nomination d'Edouard Philippe prouve l'existence de l'UMPS, dénoncé depuis des années par Marine Le Pen.

Autre réaction, celle de Claude Bourdin. Candidat aux législatives pour la France Insoumise à Tours, il estime que ce choix est très révélateur de la politique qui sera suivie par le nouveau chef de l'Etat et son gouvernement :

"Les choses sont claires maintenant, Emmanuel Macron va mener une politique néo-libérale. Il y a une ligne centriste, avec des passerelles vers le PS, et des membres des Républicains, donc maintenant on connait bien nos adversaires"

Voir la politique de la France nettement basculer à droite, c'est aussi l'inquiétude de Jean-Patrick Gilles. Le député socialiste de Tours s'étonne de ce choix pour Matignon :

"Alors qu'on nous avait dit qu'on mettrait à Matignon un spécialiste de l'Assemblée Nationale, on a quelqu'un qui était assez discret, je veux dire peu présent, et intervenant peu dans les débats. On constate aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas voté plusieurs réformes progressistes comme le mariage pour tous, le compte pénibilité ou les lois sur la transparence de la vie politique. Il nous reste à découvrir le gouvernement, mais j'ai peur qu'on soit parti sur une aile qui n'est pas celle à laquelle s'attendaient les français".