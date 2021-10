Creuse : les élus de Chambon-Sainte-Croix demandent la suspension du maire

Drôle d'ambiance sur la commune de Chambon-Sainte-Croix au nord du département, 82 habitants. Du 12 mai au 1er octobre derniers, le maire de la commune, Jacques Dailly (*), a été écarté de ses fonctions après avoir eu un comportement agressif en conseil municipal. Une enquête psychiatrique a été demandée. Depuis le début du mois, l'édile est à nouveau en poste mais le divorce est consommé avec son équipe. Et les administrés de la commune trinquent. Ils se retrouvent avec une mairie qui ne peut plus fonctionner.

Une affichette sur la porte de la mairie indique qu'elle est ouverte les après-midis du lundi au jeudi de 13h30 à 17h. L'information est aussi relayée sur le répondeur téléphonique de la mairie. Pourtant, en plein milieu d'après-midi, cette habitante de la commune a beau frapper à la porte du bureau, personne n'ouvre. C'est fermé. Elle a besoin des clés de la déchetterie; elle devra attendre. "C'est pas facile" souffle-t-elle. Et la situation semble fréquente.

Changement de serrures

C'est le maire qui a les clés de la mairie. Lui seul, depuis début octobre. "Il a procédé au changement des serrures pour empêcher les autres élus d'accéder à la mairie et a également occulté la boîte aux lettres de façon à ce qu'on ne puisse pas prendre le courrier qui est destiné à la collectivité, explique Jean-François Mérigot, le premier adjoint. Il a également demandé à la factrice de mettre le courrier de la mairie dans sa boîte aux lettres personnelle. Depuis le 1er octobre, aucun affichage réglementaire n'est réalisé. Les usagers ne peuvent obtenir ni un extrait de naissance, ni un extrait de cadastre, ni quoi que ce soit".

Situation également exaspérante pour Sébastien Curie, le deuxième adjoint. "On a des dates limites pour des dossiers, des demandes d'aides et des demandes de subventions. On essaie de faire des travaux routiers. On est pressé par le temps. Il y a aussi les payes des deux agents municipaux à faire", s'inquiète l'adjoint.

Il n'y a plus d'affichages depuis le début du mois. © Radio France - Valérie Menut

La secrétaire de mairie absente

"L'activité de la collectivité est complètement bloquée" dénoncent en chœur les deux adjoints, parce qu'ils n'ont pas accès à la mairie donc, mais aussi parce que la secrétaire ne travaille plus depuis début octobre. "Elle a déposé plainte pour harcèlement, explique Jean-François Mérigot, donc elle ne peut pas travailler avec ce monsieur."

Une situation pesante dans le village. "C'est pénible, témoigne cet habitant qui veut garder l'anonymat. _C'est l'ambiance qui est difficile à vivre. Je suis allé à la mairie pour des documents il y a deux mois. La secrétaire était là (le maire n'était pas en fonction à l'époque, une suppléance était assurée par le premier adjoint, NDLR). Je suis rentré mais elle a fermé à clé derrière elle. Elle a avoué qu'elle avait peur._"

Refus de démission collective

Plusieurs plaintes pour violence, harcèlement, insultes ont été déposées. L'ensemble du conseil municipal (deux adjoints et quatre conseillers) ainsi que le maire ont été reçus par la préfète de la Creuse fin septembre pour tenter de trouver une solution. Elle a proposé une démission collective et l'organisation de nouvelles élections municipales. Ce que refusent les adjoints et conseillers municipaux. Ils demandent que le maire soit suspendu de ses fonctions.

"Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la mairie puisse être ouverte à tout le monde, que la secrétaire de mairie puisse reprendre son travail de façon à faire tout ce qui est à faire. Il y a aussi bientôt l'élaboration du budget de l'année prochaine précise le premier adjoint. _Or des élections, si elles devaient avoir lieu, perturberaient totalement les projets en cours, l'organisation du futur budget. Ce n'est pas la solution. Nous demandons à la préfecture de prendre des dispositions pour que tout refonctionne normalement et que le maire soit momentanément écarté jusqu'à la résolution des enquêtes en cour_s".

Interview de Jean-François Mérigot Copier

(*) Nous avons sollicité Jacques Dailly pour une interview, sans succès.