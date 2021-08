Les élus de l'opposition de Pérols veulent un référendum local contre la construction du stade Louis-Nicollin

L'association Pérols Démocratie Citoyenne demande un référendum local pour voter pour ou contre la construction du nouveau stade Louis-Nicollin à Pérols. Cette association composée d'élus de l'opposition au maire de la commune dont Cathy Prost s'oppose à la construction de la nouvelle structure. "On est contre ce projet car Pérols est souvent inondé. On est sensible aux eaux de ruissèlement. Construire un stade va rajouter des surfaces imperméabilisées et le risque d'inondation s'accroit en partie à cause de l'augmentation des surfaces imperméabilisées" défend Cathy Prost.

Elle craint aussi que la circulation soit bouchée par des voitures de spectateurs de matchs. Elle ajoute _"on s'interroge sur la possibilité d'évacuer un flux de personnes en cas d'urgence_. Les routes ne sont pas extensibles."

Un référendum local

"On peut revenir sur une décision. Si on demande son avis au citoyen au travers d'un référendum, il peut se manifester" assure Cathy Prost. Elle demande à ce qu'un référendum local soit mis en place. "Ce serait bien qu'on ait un choix démocratique et permettre aux premiers concernés de s'exprimer" défend Cathy Prost qui reste persuadée que ce vote accordé aux péroliens et péroliennes pourrait annuler la construction du stade. Elle a déjà organisé un sondage auquel 300 personnes ont répondu, majoritairement contre le projet.

La concertation publique sur le transfert du stade de la Mosson à Pérols a démarré ce lundi et se finit le 15 octobre.