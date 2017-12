Après une journée consacrée à l'examen des rapports, les élus du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont voté le budget 2018. La droite, le centre et le FN ont voté contre. D'un montant d'un milliard et demi d'euros, ce budget se caractérise par un investissement de 406 millions d'euros.

Dijon, France

Le budget 2018 de la région Bourgogne Franche Comté s'élève à 1,5 milliards d'euros. Par rapport au budget précédent, cela correspond à une hausse de 0,5 %. Dans ce budget, les recettes hors Fonds européens et compétence transports scolaires et interurbains sont en baisse de 6,4 millions d'euros. Cette baisse est compensée par une hausse du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (+5,8 millions d'euros). Du coût les recettes restent stables par rapport à 2017, soit 1220,8 millions d'euros pour les recettes de fonctionnement notamment grâce à une hausse des recettes fiscales directes et indirectes d'un montant de 20 millions d'euros.

Alain Joyandet, conseiller régional d'opposition © Radio France - Stéphane Parry

Manque d'investissement pour l'opposition

Sur ce budget 2018, l'opposition parle d'un niveau d'investissement trop faible ;_"les crédits hors transferts de compétences transports sont en baisse de 32 millions d'euros par rapport à 2017,"affirme Alain Joyandet, conseiller régional LR. "Il y a donc un décalage entre les écrits et les actes. En ce qui nous concerne, nous aurions aimé que les recettes supplémentaires soient affectés à la rénovation des routes, à l'aménagement des territoires ou encore au développement du numérique et en particulier à la 4G." _

Parmi les autres griefs adressés par l'opposition à la majorité régionale, il y a aussi la fiscalité : " les recettes fiscales directes et indirectes augmentent de 20 millions d'euros", déclare Alain Joyandet. Il serait donc légitime que l'effort fiscal demandé aux Bourguignons-Francs-Comtois se traduise par un budget d'investissement renforcé._" Alors, l'opposition propose de baisser de 2,5 % les dépenses de fonctionnement des charges. Cela permettrait de faire une économie de 21,5 millions d'euros. "_Ainsi on pourrait ramener la taxe sur les cartes grises de 51 à 42 euros par cheval fiscal, et ainsi on redonnerait du pouvoir d'achat aux habitants."

Marie-Guite Dufay la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Stéphane Parry

L'enseignement et les transports restent la priorité de la Région

De son côté, Marie-Guite Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté défend les orientations budgétaires: "nous devons rester sur les grandes compétences de la région, à savoir le développement des lycées, l'amélioration des transports, la recherche et l'enseignement, tout en permettant à la Région de se désendetter. La priorité de la région est de conforter l'activité économique grâce un investissement public qui bénéficie aux entreprises régionales. La région va aussi financer la formation gratuite de plus de 15 000 demandeurs d'emplois."

Enfin, la région est en pourparlers avec la SNCF pour la nouvelle convention TER. Pour le moment, les discussions achoppent sur le niveau de service offert par la SNCF sur les trains express régionaux. Cette convention doit être signée au printemps 2018.