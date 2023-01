Les élus du Rassemblement national de l'Yonne se disent stigmatisés par les autres partis

Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement national, entouré de Audrey Lopez, conseillère régionale, et de Xavier Rosalie, maire de Piffonds.

Ils dénoncent l'obstruction de leurs collègues députés et élus régionaux. Julien Odoul, député de l'Yonne et porte-parole du Rassemblement national, Audrey Lopez, Pascal Blaise, conseillers régionaux, et Xavier Rosalie, maire de Piffonds, rassemblés pour une conférence de presse ce vendredi 13 janvier, tirent un bilan mitigé de l'année 2022. Ils regrettent de voir leurs propositions à l'Assemblée nationale ou au Conseil régional rejetées par les autres partis politiques.

Le groupe Rassemblement national au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 104 textes déposés, dont 104 textes rejetés. "A un moment donné, il faut savoir passer au dessus de l'étiquette, s'agace Audrey Lopez, conseillère régionale RN, quand c'est quelque chose de bon pour la communauté, il faut savoir l'adopter." Elle reproche à ses collègues élus, "d'être assez sectaire en fait, ça vient du Rassemblement national donc c'est un 'non' d'office."

"Ce qui les intéresse, c'est de faire barrage au Rassemblement national"

A l'Assemblée nationale aussi, c'est compliqué. Jeudi, toutes les propositions du groupe de Marine Le Pen dans le cadre de sa niche parlementaire ont été rejetées. Julien Odoul, porte parole du parti et député de l'Yonne dénonce "nos adversaires politiques et notamment les Macronistes, systématiquement dans l'opposition parce que cela vient du RN. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement de se féliciter de faire barrage au Rassemblement national."

Julien Odoul espère que le comportement des députés vis-à-vis des propositions de son parti va changer. D'autant plus qu'une échéance approche : le projet de loi sur l'immigration doit être présenté d'ici fin janvier aux députés. Il souhaite que Les Républicains puissent voter les futurs amendements du RN : "S'ils font comme les retraites, ce sera 'non', s'ils font comme l'uniforme alors peut-être, le problème avec les Républicains c'est que le pire est toujours à craindre."

Julien Odoul est persuadé qu'à la fin, ce rejet des autres partis politiques tournera en leur faveur : "Au moins les Français peuvent voir la différence entre eux et nous ; eux ils ont le sens de leurs partis, nous on a le sens de la patrie."

Ne plus être stigmatisé par les autres partis signifierait aussi pour le Rassemblement national le franchissement d'une nouvelle étape dans la stratégie de normalisation sur la scène politique.