Les élus écologistes de la région attaquent Valérie Pécresse sur ces liens avec Alstom

La candidate LR à la présidentielle est soupçonnée de prise illégale d'intérêts par les élus écologistes de la région Ile-de-France. En cause, des actions Alstom détenus par le couple Pécresse. La présidente de la Région réfute ces accusations et va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

Les élus écologistes d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) annonce ce lundi avoir saisi le procureur de la République contre Valérie Pécresse. Ils reprochent à la présidente de la région Ile-de-France, qui est aussi présidente d'IDFM, l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, de détenir des actions du constructeur ferroviaire Alstom, constructeur qui fournit une bonne partie du matériel roulant de la région.

Les élus, parmi lesquels David Belliard, adjoint (EELV) à la maire de Paris Anne Hidalgo et soutien de Yannick Jadot pour la présidentielle, s'appuie sur l’article 40 du code de procédure pénale, auquel fait référence IDFM dans son règlement. Une interdiction justifiée pour éviter tout conflit d’intérêt étant donné les contrats, négociés en milliards d’euros, avec le constructeur français. Depuis 2015, et l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région, Alstom a remporté pour plus de 3 milliards d’euros de marchés.

Des actions liquidées depuis 2017 assure l'entourage de la candidate

Ces actions, l’ex-Ministre les a bien possédées, via son époux qui a travaillé pour Alstom jusqu'en 2015. La candidate à la présidentielle n’en a pas fait mention dans sa dernière déclaration d’intérêt. Une grave erreur selon les élus d’Europe Ecologie les Verts, qui lui reprochent d’avoir "invisibilisé" ces participations financières par le biais d’une fiducie. « On ne parle pas de quelques centaines d’euros ici, on parle de contrats qui ont été faits entre Ile-de-France Mobilité et Alstom et qui s’élèvent à 3,75 milliards d’euros sur l’ensemble de la période. Il y a un doute, nous devons le lever", justifie David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris.

Pour l'équipe de la candidate, il n'y a aucune faute. "Ces actions ont été transférées à une fiducie en 2016, Valérie Pécresse n'en avait donc plus la gestion. Un accord a été conclu pour bloquer leur valeur, celle-ci a été fixée sous le cours de la Bourse. Il n'y a donc aucune plus-value sur les contrats attribués à Alstom depuis et le tout a été liquidé en 2017", assure son entourage à France Bleu Paris. A ce jour, il n'y aurait donc plus rien et la manœuvre aurait été validée par la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique. "Après le début de son mandat de présidente de Région, ni madame ni monsieur Pécresse n'ont plus jamais été propriétaires d'actions Alstom, ni intéressés aux résultats de l'entreprise Alstom ou à l'évolution du cours de son action", affirme ce même conseiller.

Valérie Pécresse va porter plainte

L'équipe de la candidate LR s'étonne d'ailleurs du timing de cette plainte, deux mois avant le premier tout de l'élection présidentielle. David Belliard, soutien de Yannick Jadot, se défend de tout opportunisme. "Au contraire, la campagne ne doit pas étouffer des questions qui sont légitimes dans le débat public. Je trouve même que lorsqu’on prétend à vouloir devenir présidente de la République, on se doit d’agir en toute transparence vis-à-vis des électeurs. Elle est posée aujourd’hui pour notre candidat. Elle l’est aussi pour l’ensemble des candidates et candidats aujourd’hui en lice", martèle-t-il.

Le camp Pécresse parle d’une manœuvre politique. La candidate des Républicains a demandé à son avocat de déposer plainte à son tour, pour dénonciation calomnieuse.