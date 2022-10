Les élus et entreprises du Territoire de Belfort se forment face aux pirates informatiques

Le colonel Jean-François Laloyer, du Comcybergend (Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace), joue à un jeu vidéo avec les élus et chefs d'entreprises réunis à la salle des fêtes de Belfort. Le scénario : vous êtes à la tête d'une collectivité, victime d'une cyberattaque. "C'est comme le Covid-19. La question n'est pas si vous l'aurez, mais quand vous l'aurez", lance-t-il. En effet, la menace est réelle, et bien plus courante qu'on ne le pense.

10 attaques par minute au conseil départemental

À titre d'exemple, le conseil départemental du Territoire de Belfort subit 10 tentatives d'intrusion par minute. C'est ce que constate Lahid Lechekhab, son directeur des systèmes d'information. "Ça peut être des tentatives de demandes de rançon, d'usurpation d'identité, de vol de données. Heureusement, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout", détaille-t-il.

La mairie de Dasle a eu moins de chance. Elle a été paralysée plusieurs jours par un piratage en juin 2022. Le maire de Bavilliers, Éric Koeberlé, est venu se former pour éviter le même sort. "À notre connaissance, nous n'avons pas eu de problème de cybersécurité majeur. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte qu'il n'y en a pas eu", dit-t-il.

Voici ce qu'il retient de la formation : "Une attaque n'a pas forcément vocation à détruire un système d'information. Elle peut aussi installer des logiciels qui servent à relayer ensuite des attaques en direction d'autres machines, d'autres collectivités, d'autres entreprises. Donc on n'est jamais à l'abri, même si on ne s'en est pas rendu compte aujourd'hui". Il repart avec quelques bons réflexes en cas d'attaque : isoler le matériel touché, changer ses mots de passe, et surtout prévenir des experts et les autorités, pour ne pas rester seul face aux pirates.