Les élus locaux mayennais montent au créneau contre la fermeture annoncée de plusieurs bureaux de poste. La colère gronde car il y a des fermetures annoncées ou des menaces de fermeture à Port-Brillet, Montsûrs, Bazouges (Château-Gontier), Lassay-les-Châteaux et ailleurs.

Michel Angot : C'est inacceptable de déshabiller des collectivités de 2000 habitants

Du coup, le président de Mayenne Communauté, Michel Angot a pris l'initiative de créer un "Comité contre la fermeture des bureaux de poste". L'élu explique : "il paraît inadmissible que dans des villes de 2000 à 2500 habitants, il n'y ai plus du tout de présence postale. C'est une évolution que nous n'acceptons pas. Je m'y oppose et mes collègues s'y opposent vigoureusement. Notre détermination est très forte !"

Le comité est en cours de constitution en lien avec l'Association des Maires de France en Mayenne.

De son côté, le groupe La Poste ne souhaite pas communiquer pour l'instant. Il promet de le faire vers la mi-mars.