Leur absence a été pour le moins remarquée. Ce mercredi matin, aucun élu nationaliste n'a fait le déplacement à San Giuliano, pour la visite de l'INRA. Le Président de la République avait pourtant convié tous les élus. Dont Gilles Simeoni (président du Conseil exécutif de Corse) et Jean-Guy Talamoni (président de l'Assemblée de Corse), qui ne devraient pas non plus se rendre au déjeuner républicain prévu à la préfecture de Bastia. " Je ne fais pas de la politique en fonction des déjeuners" a déclaré le Président de la République, " je n’ai pas de politique qui soit liée à ça". "Après il y a ce qui s’appelle la courtoisie républicaine et c’est à eux-mêmes, aux corses, aux commentateurs d’en tirer des conséquences", a-t-il ajouté en arpentant les allées du verger de l'INRA.

"Ce qui m’importe, c’est la Corse et les Corses, le reste ça ne m’intéresse pas beaucoup"

Après la réunion qui ne serait pas bien passée hier soir du point de vue des élus nationalistes, Emmanuel Macron n'a pas souhaité commenter cette absence. "La République française marche d’une manière simple, y a un peuple, une souveraineté et ensuite il y a des élections locales. Quand des élus locaux décident de ne pas se rendre à tel ou tel rendez-vous c’est leur choix. Moi ce qui ‘importe c’est le peuple français, son avenir dans tous ses territoires et en particulier en Corse".

En ce qui concerne le discours prévu à 15h30 au centre culturel Alb’oru, aucune certitude n’était établie sur la présence des élus nationalistes. A 12 heures, Gilles Simeoni se trouvait toujours dans son bureau à la collectivité de Corse.