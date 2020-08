"On change d'échelle" : cinq maires ruraux vice-présidents de l'énorme Communauté d'Agglomération Pays Basque

C'est ce qu'on appelle "le troisième tour des élections municipales" : la nomination des élus à la CAPB, la Communauté d'agglomération Pays Basque. C'est l'une des plus grosses de France avec 300.000 habitants en son sein. Elle compte 15 vice-présidents nommés le 6 août 2020 et issus d'un découpage géographique hérité des anciennes communautés de communes. L'assemblée mêle donc des élus de grosses villes aux problématiques urbaines et des élus issus de territoires ruraux. Cinq maires ruraux ont été nommés vice-présidents de la CAPB. France Bleu Pays Basque a recueilli leur sentiment sur ces nouvelles fonctions.

Je vais changer beaucoup de choses dans ma vie

Renée Carrique, 53 ans, maire d'Idaux-Mendy, 261 habitants en Soule, se retrouve première vice-présidente d'une agglomération de 300.000 personnes. Elle parle d'une "responsabilité qui [l']honore mais qui va [lui] demander de changer beaucoup de choses dans [sa] vie personnelle mais aussi professionnelle pour libérer du temps pour [se] rendre à Bayonne", son village et son travail à la commission syndicale de Soule étant à une heure et demi de route du siège de la CAPB. Elle fait partie des cinq femmes désignées vice-présidente sur 15 sièges et considère que pour qu'il y ait plus de femmes "il faut qu'il y ait une volonté mais comme la parité n'existe pas dans les villes de moins de 1.000 habitants, il y a moins de femmes". Renée Carrique a une délégation aux ressources humaines et au dialogue social.

Renée Carrique: "il faut une volonté forte" pour nommer des femmes à un poste de responsabilité.

Une autre dimension

Comme Renée Carrique, presque tous les nouveaux entrants déclarent qu'ils vont devoir passer à temps partiel au niveau professionnel. A Osserain-Rivareyte, à la limite entre Pays Basque et Béarn, il y a 210 habitants, dans le village administré par Arnaud Fontaine. Le maire doit gérer depuis début août la cohésion sociale, la précarité, la famille et la santé au niveau de l'agglomération : "On change d'échelle -reconnait-il- et _c'est à la fois captivant et un petit peu effrayant_. C'est une autre façon de manager, de gérer, de voir les choses; mais on a d'autres compétences autour de soi, c'est très motivant mais un petit peu effrayant" dit-il dans un sourire. Mais il nuance: "C'est pas quelque chose que j'ai pris avec un pistolet sur la temps, ça a été concerté et mûrement réfléchi". On est dans une période d'entre-deux, mais il va falloir très vite se mettre au boulot, se rassembler et se motiver pour démarrer le travail.

Arnaud Fontaine: "il va falloir très vite se mettre au boulot, se rassembler et se motiver pour démarrer le travail".

De nouvelles délégations

La mise en place d'un nouveau conseil issu des élections municipales permet aussi de redécouper les délégations et l'action politique de la CAPB. Nouvellement élue, la maire d'Hasparren, Isabelle Pargade, professeure de collège, devra ainsi gérer l'agriculture et l'alimentation, c'est une délégation créée cette année en 2020 : "Ce changement mise sur une politique agricole à l'échelle du territoire, c'est une délégation nouvelle il y a donc une volonté de donner de la visibilité à l'agriculture" remarque l'élue avant d'ajouter, "je suis très satisfaite qu'Hasparren soit représentée dans les plus hautes instances" parce que chaque territoire attache de l'importance à être présent au cœur du pouvoir.

Isabelle Pargade: "on sent une vraie volonté du président de donner de la visibilité à l'agriculture"

Murgiltze sistema defenditu behar

Arribatu bezain zale, batzuk jadanik dozier beroak badituzte kudeatzeko. "Lan zama handia izanen da" pentsatzen du Baigorriko auzapez orde den Antton Kurutxarrik. "Hendaiatik Barkoxera egin behar den ofizio bat da. Norabide orokorrak ezagutzen ditut, badira dozier batzuk aktualitatean frango inportantak direnak. Adibidez murgiltze sistemaren zalantzan emaitearena, hor bide orri aski argi da : Euskal Erakunde Publikoaren bidez egiten, da gehienbat. Hor bada dozier potolo bat zeren ororen buru horrek erran nahi du murgiltze sistema zalantzan emaiten dela. Bada negoziaketa handi bat eramaiteko" aitortzen du Antton Kurrutxarrik, erakaslea Lizeoan.