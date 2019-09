Les élus vauclusiens rendent hommage à Jacques Chirac

Les hommages et réactions après le décès de Jacques Chirac se succèdent aussi en Vaucluse. Les élus de tout bord politique saluent à l'unanimité sa franchise, son savoir-être et son humanité.

Département Vaucluse, France

L'ancienne maire d'Avignon Marie-José Roig est sans doute la plus émue ce jeudi. Celle qui fut l'une de ses anciennes ministres, était d'abord une amie proche de Bernadette Chirac. Elle ne cache pas sa profonde tristesse. Elle se rappelle "un homme d'une très grande simplicité et modestie malgré son statut, il savait parler aux femmes sans les effaroucher, ni les dominer."

Le président du Conseil départemental de Vaucluse retiendra de Jacques Chirac "sa détermination, son courage et la force de sa vision politique notamment lorsqu'il refusa, en 2003, de suivre les Etats-Unis dans la guerre en Irak." Pour Maurice Chabert "ce ne sont pas seulement les gaullistes qui perdent un compagnon de route, ce sont les français, dans leur ensemble, qui perdent un grand Homme d’Etat. Le deuxième plus grand président de la cinquième République après le Général de Gaulle , selon une enquête Yougov menée en 2018."

Pour le sénateur LR Alain Milon, "Jacques Chirac avait un attachement profond et viscéral à la France et aux français.Il a mis toute sa fougue, son énergie et son talent à la défendre et à la faire respecter à l’étranger, en Europe ou à l’ONU. Derrière l’apparente simplicité, Jacques Chirac avait une personnalité plus complexe et très riche : un homme éprouvé par la vie, un homme cultivé et raffiné, un homme généreux et profondément humain."

Le député LR du Vaucluse Julien Aubert, candidat à la présidence de son parti, évoque "un père spirituel, qui lui a donné envie de faire la politique, qui l'a fait vibrer même si il n'était pas d'accord avec toutes ses décisions". Une figure de sa famille politique est partie qui "avait une extraordinaire faculté à conquérir et à convaincre."

Pour l'ancien député de droite Jean Michel Ferrand, c'était un personnage de grande qualité qu'il a reçu à plusieurs reprises à Carpentras, il se souviendra surtout de son humanité , notamment lorsque qu'il a perdu son père, Jacques Chirac l'a invité à déjeuner en privé à la mairie de Paris après une séance à l'Assemblée nationale.

Les hommages arrivent même de l'opposition vauclusienne et de Jean Gatel. Le patron du Parti socialiste dans les années 80 l'a croisé dans de nombreuses campagnes électorales. Il se rappelle d'un homme courtois et franc même avec ses adversaires politiques. Il a admiré l'homme proche du terroir et toujours vigilant par rapport à l'extrême droite," celui qui n'a jamais franchi la ligne rouge des alliances."