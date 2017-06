Les enjeux des législatives dans la dixième circonscription de Haute Garonne

Pas moins de 16 candidats se présentent dans la dixième circonscription de Haute Garonne dont le sortant le socialiste Kader Arif ancien secrétaire d'état aux anciens combattants de François Hollande

La dixième circonscription celle dîtes du Lauragais va du canton de Revel à celui de Castanet Tolosan et de Lanta à Nailloux,pas moins de 16 candidats s'y présentent cette année dont le député sortant, le socialiste Kader Arif

Primaire à droite

Battue il y a 5 ans Dominique Faure la maire UDI de St Orens espère avoir sa revanche cette fois mais elle doit compter sur une concurrence dans son propre camp puisque Arnaud Lafon le maire Les Républicains et ex Modem de Castanet lui impose une sorte de primaire.

Cela pourrait faire le jeu de Kader Arif sauf que l'ex secrétaire d'état aux anciens combattants de François Hollande a regardé les résultats du 1er tour de la présidentielle et constaté qu'Emmanuel Macron a totalisé ici près de 29% des voix, que Jean-Luc Mélenchon en obtenait plus de 21% alors que son candidat Benoit Hamon dépassait tout juste les 8% .De quoi donner des ailes à Sébastien Nadot le candidat de la la République en marche venu du mouvement des progressistes de Robert Hue et qui se veut un représentant de la gauche de la majorité présidentielle.

Deux candidats se revendiquent de Nicolas Dupont Aignan

La France insoumise a désigné une femme Monique Fabre pour pour être la voix de la gauche de la gauche titre que lui dispute le PCF et son candidat Christian Piquet . A l'autre bout de l'éventail, c'est un jeune frontiste Mathieu Lachuries qui doit faire fructifier les 26 % de voix de Marine le Pen au second tour mais ce vote de la droite extrême est également brigué par Jean Pierre Mayer pour Debout la France et Stevie Chopin qui lui aussi de revendique de Nicolas Dupont Aignan, une particularité locale

Les autres candidats dans cette circonscription:

Sara Iribarren (UPR), Tarsicius Chiso (Les indépendants), Henri Arévalo ( EELV), Margot Simsi ( divers écolo), Lucile El Hedri ( LO), Michael Koehl ( Parti du vote Blanc), Jean Pierre Hardy ( Demain en commun)