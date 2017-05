Les enjeux politiques des élections législatives dans la cinquième circonscription de Haute Garonne

Dans la cinquième circonscription de Haute Garonne 14 candidats,7 femmes et 7 hommes, briguent la succession de la députée socialiste Françoise Imbert qui ne se représente pas après quatre mandats successifs

Au terme de l accord Hamont Jadot le PS devait soutenir la verte Clémentine Renaud. Mais un divorce est passé par là et c'est la candidate initialement investie, la conseillère départementale Sandrine Floureusse, qui va tenter de conserver en rose cette circonscription

Le FN battu dans une triangulaire aux départementales

A droite l'accord LR-UDI lui a été respecté malgré quelques velléités chez les Républicains et c'est bien Jean-Marc Dumoulin le maire centriste de Villemur surTarn qui a été investi dans une circonscription où scrutin après scrutin le Front National s'enracine. Marine Le Pen a obtenu 22.5% des voix le 23 avril et aux élections départementales de 2015, dans le canton de Fronton, arrivé en deuxième position au 1er tour le FN a été battu dans une triangulaire au second. Un scénario à trois sur lequel le secrétaire départemental du Front Julien Léonardelli mise encore, avec cette fois une issue favorable pour lui.

Reste les deux nouveautés qui peuvent brouiller les pronostics de cette élection. La République en marche a choisi Jean-François Portarieu l'ancien directeur de cabinet du maire socialiste de Toulouse Pierre Cohen pour concrétiser la première place d'Emmanuel Macron, quand la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 3e ici sur les talons du FN ,mise sur Sylvie Espagnolle Labrune, une conseillère Pôle emploi, pour fédérer un vote de gauche lui aussi protestataire

Les autres candidats dans cette circonscription:

Maryse Fontelle ( divers écolo), Romain Roumieu ( UPR), Marie Fourage ( 100%), Marie-Yvonette Promi ( divers ecolo), Raimon Sabater ( Parti animaliste), Vincent Combes ( LO), Monique Marconis ( PCF), Charles Hue (Mouvement progressite)