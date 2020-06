Les excuses de La République en marche après l’échec aux élections municipales à Rouen

Les mots sont durs. La capacité à se remettre d’une telle campagne électorale sans doute encore plus. Une semaine après l’annonce du retrait de Jean-Louis Louvel de la course au second tour des élections municipales à Rouen, ses colistiers et militants de la République en marche présentent leurs "excuses les plus sincères". Ils disent respecter son choix mais étaient en désaccord.

Le courrier est signé par le député Damien Adam, le référent départemental Maxime Boissière, Samia Boukhalfa, Alban Bourguignon, Isabelle Delaunay, Jacques Lehoussel, Jean-Yves Lemercier, Marie-Françoise Marcassin, Laurent Miklarz, Baptiste Mulder, Robert Picard et Mireille Vasselin.

De désillusions en désillusions

Les douze militants et élus rappellent les raisons de leur choix pour l’entrepreneur rouennais en octobre dernier : le "dépassement des clivages", "l’ouverture vers la société civile", "transformer profondément notre ville dans l’intérêt de tous", "renouveler notre démocratie locale" ou encore pour le profil de cet "entrepreneur qui a réussi".

Mais ils reviennent ensuite sur les désillusions successives. "Malheureusement, et contre notre volonté, au terme de l'obtention de notre soutien, Jean-Louis Louvel a accepté celui des Républicains et du Président du conseil régional, Hervé Morin. Nous aurions pu et nous aurions dû renoncer à ce moment-là à notre soutien puisque nous ne partageons ni la même ambition ni les mêmes valeurs avec ce parti."

Un résultat décevant mais honorable.

Malgré ces multiples soutiens, Jean-Louis Louvel est sorti en troisième position du 1er tour avec un peu plus de 16 % des voix. "Un résultat décevant mais honorable", notent les colistiers dans le communiqué.

Après le retrait de leur candidat pour le second tour, les militants et colistiers ont tenté un ralliement avec la liste de Jean-François Bures (divers droite) et de Marine Caron (centre). Mais là aussi, les discussions se sont clôturées sur un échec. "Tout a été mis en œuvre pour créer les conditions d’un rassemblement. Les égos, les rancœurs du passé, les demandes déraisonnables, la volonté d’écraser et les différences de valeurs ont eu raison de cette tentative."

Les douze élus, militants et colistiers présentent donc leurs excuses. "Nous avons beaucoup appris durant cette campagne et nous sommes résolument déterminés à continuer de faire de la politique autrement loin des clivages politiques et des guerres d’égo mais en réunissant des personnalités progressistes venant de tous horizons pour travailler à l’avenir de notre ville."