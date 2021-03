Les experts du GEEC rendent leurs préconisations sur le projet du quartier des Vaîtes à Besançon

Géologues, urbanistes, historiens, les experts du GEEC ont rendu leurs préconisations sur le projet urbain du quartier des Vaîtes à Besançon (Doubs), vendredi 12 mars. Ils jugent ne pas avoir eu assez de données, espèrent de nouvelles études et conseillent de protéger à tous prix certaines zones.

A gauche : Hervé Richard (président du GEEC), Anne Vignot (maire de Besançon), Vincent Bichet et Michel Magny (membres du GEEC).

Le GEEC, comité d'experts, ont rendu leur rapport sur le projet urbain du quartier des Vaîtes de Besançon (Doubs), vendredi 12 mars 2021. Géologues, urbanistes, historiens, ils ont livrés 78 pages de recommandations à la municipalité, lors d'une conférence de presse organisée à l'Hôtel de ville. Les experts recommandent de nouvelles études et soulignent le besoin de préserver la biodiversité du site.

Il faut préserver la partie nord du quartier'

"Il faut absolument préserver la partie nord du quartier, au niveau de la rue Max Jacob", affirme Hervé Richard, coordinateur du groupe d'étude. Pour le GEEC, cette partie du quartier des Vaîtes regroupe des "zones humides riches en biodiversité". Les experts estiment donc qu'il est non-seulement nécessaire de ne pas construire de logements sur ces zones, mais aussi qu'il faut "rendre ces zones attractives en proposant des circuits pédagogiques pour se balader".

Les experts recommandent de nouvelles analyses

L'autre conclusion majeure du GEEC, c'est le manque de données. Les chercheurs déplorent d'avoir eu peu de recherches à leurs dispositions et surtout des analyses incomplètes du territoire. Et c'est ce manque de données qui a poussé les experts à baser leurs préconisations sur la "situation d'autres villes du même type", justifie Hervé Richard.

Hervé Richard, paléoenvironnementaliste et pilote du comité d'expert GEEC. © Radio France - Rachel Saadoddine

Ainsi, le paléoenvironnementaliste membre du GEEC craint que les potentiels futurs habitants du quartier des Vaîtes - tel qu'imaginé actuellement - ne soient pas le public envisagé. "On ne connaît pas le prix des logements, donc le risque c'est que les habitants viennent soit de loin soit que ce soit des Bisontins qui veulent des appartements plus grands et avec jardins", estime Hervé Richard.

à lire aussi Le Conseil d'Etat suspend les travaux des Vaîtes à Besançon, une victoire pour les associations écologistes

Pour lui, il y a peu de chances que ce quartier attire des habitants des communes alentours : "ce n'est pas ça qui va limiter les déplacements". Le GEEC a également ses doutes sur le projet de redynamiser le centre-ville grâce à des constructions aux Vaîtes. "C'est très bien que le tram passe, mais il n'est pas dit que les futurs habitants des Vaîtes choisissent le centre-ville plutôt que les centres-commerciaux du côté de Thise", pour Hervé Richard.

Il faut une confrontation d'experts pour améliorer encore la décision"

De son côté, la maire de Besançon, Anne Vignot salue ce rapport mais considère que des discussions sont encore nécessaires : "nous avons eu d'autres expertises sur comment le public choisi tel ou tel quartier, il faut donc une confrontation d'experts pour améliorer encore la décision". La maire de Besançon lancera une consultation citoyenne la semaine prochaine. Cinquante Bisontins seront tirés au sort pour participer au processus de décision déterminant l'avenir du projet d'éco-quartier des Vaîtes.