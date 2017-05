Les fillonistes se sont-ils mis en marche ?

En Haute-Savoie, les électeurs de droite se sont largement reportés sur Emmanuel Macron au second tour. À un mois des législatives, certains pensent maintenant voter "En Marche !".

La Haute-Savoie est l'un des six départements qui avait placé François Fillon en tête au premier tour (25,4%) devant Emmanuel Macron (24,2%), Marine Le Pen (18,8%) et Jean-Luc Mélenchon (16,2%). Traditionnellement à droite, la commune de Veyrier-du-Lac l'est encore plus : en 2012, elle avait voté à 77% pour Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Cette année, pour le premier tour, les veyrolains avaient placé François Fillon en première position (55,3%) loin devant Emmanuel Macron (24,4%), Jean-Luc Mélenchon (6,72%) et Marine Le Pen (6,66%). Pour le second tour, ils ont tranché : Emmanuel Macron y fait un de ses meilleurs score dans le département (83%). Marine Le Pen atteint elle difficilement les 17%.

La tentation Macron aux législatives

« Dans l'intérêt de la France, je pense que Les Républicains devraient l'aider à réussir. Parce que cette fois, si Macron se trompe, le Front National passera dans cinq ans ! » Doris, filloniste du premier tour qui a voté Macron au second.

D'ici au premier tour des législatives, le 11 juin, les veyrolains passés de Fillon à Macron entre les deux tours vont donc se creuser les méninges. Certains assurent n'avoir voté pour le candidat d'En Marche que pour faire barrage au Front National mais d'autres pensent sérieusement à voter pour un candidat de la majorité présidentielle. Pour permettre par exemple à Emmanuel Macron de vraiment travailler au renouvellement qu'il promet. Quelques uns attendent également des "signes" dans la nomination de son gouvernement.