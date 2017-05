PHOTOS- Découvrez les noms et les parcours des franciliens du nouveau gouvernement

Le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron est désormais connu. 11 hommes, 11 femmes et une grosse place pour l'Ile-de-France, dont les portefeuilles de la Santé ou encore de l'Education Nationale.

Agnes Buzyn est nommée ministre des solidarité et de la Santé. Ce n’est pas une politique. Professeur spécialisée en hématologie, enseignante et chercheur, Agnès Buzyn était depuis mars 2016 la présidente de la Haute autorité de santé (HAS). Avant cela elle occupait ce poste à l’institut du cancer,.

Agnès Buzyn a fait toute sa carrière à Paris, ancienne Professeure d’université en médecine à l’hôpital Necker enfant malade , elle est très attentive au question d’inégalité de la santé et passe pour une femme peu sensible au mirage du pouvoir qui n’hésite pas à s’opposer aux lobbys.

... Autre gros portefeuille pour un francilien, Jean Michel Blanquer, nouveau ministre de l'éducation nationale...

Jean-Michel Blanquer a été pendant 3 ans recteur de l'académie de Créteil entre 2007 et 2010 c'est là qu'il acquiert le surnom de "boîte à idées".

Il lance un internat d'excellence, le "cartable en ligne", espace internet sur lequel peuvent se connecter élèves, professeurs et parents pour accéder à des cours et autres ressources pédagogiques, ainsi qu'un dispositif de lutte contre l'absentéisme.

Cet agrégé de droit public de 52 ans était le directeur de l'Essec, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises.

... Une nomination très médiatique, Laura Flessel aux sports

La on peut parler de francilienne d’adoption puisque Laura Flessel qui est arrivée de Guadeloupe à l'âge de 18 ans. L'épéiste, double championne olympique, sextuple championne du monde a été licenciée au Racing club de France, au Levallois Sporting club, elle a créé son club à Clichy-la-Garenne en 2014. "La Guêpe" comme on la surnommait est un sacré caractère.

... Autre francilienne que l'on connait bien sur France Bleu, puisqu'elle était jusque là la patronne de la RATP

Elisabeth Borne devient ministre déléguée aux transports, auprès du ministre d’état à la transition écologique Nicolas Hulot. C’est quelqu’un qui connait bien le sujet puisque elle était PDG de la RATP et auparavant directrice de cabinet de Ségolène royale l’ex ministre de l’ecologie C’est une militante du transport en commun et du transport propre, A la RATP a poursuivi le plan qui doit aboutir ce que d’ici 2025 plus aucun bus ne pollue Ajoutons qu’elle a beaucoup ouvre aussi pour féminiser la RATP a tous les niveaux

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées.

Sophie Cluzel a fondé plusieurs associations de scolarisation des enfants handicapé, dont le collectif SAIS 92 et l’association "Grandir à l’Ecole" qui s’occupe notamment de la trisomie 21. Elle est elle-même maman de 4 enfants dont un atteint de trisomie 21.Sophie Cluzel est très engagé la défense des droits et pour l'égalité des chance des personnes handicapés. Elle a organisé en 2012 , le premier grenelle de l’intégration des jeunes handicapés dans la société.

Celui qui fait beaucoup parler de lui en ce moment

C'est le dernier dans l'ordre protocolaire,, Mounir Mahjoubi, qui a présidé le conseil nationale du numérique devient secrétaire d’Etat au numérique...

Entrepreneur reconnu dans ce domaine, Il a notamment cofondé la plateforme qui exploite " la ruche qui dit oui".

Militant socialiste à l’origine, il a participé à la campagne numérique de Ségolène royal et de François Hollande avant de rejoindre Emmanuel Macron. C’est lui qui s’est occupé de sa campagne numérique et qui a eu notamment a du gèrer ,plutôt bien d’ailleurs, avec les félicitations des américains les vagues de piratage informatique qui ont touché l’équipe du candidat.

Il vit dans le 19 e arrondissement de Paris et il était investi pour En marche dans la 16 eme circonscription, face du patron des socialistes Jean-Christophe Cambadelis.