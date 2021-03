Les frontaliers mosellans de nouveau dans la rue contre les tests obligatoires en Allemagne

Une deuxième manifestation de frontaliers a réuni 200 personnes ce samedi à Spicheren en Moselle, pour dénoncer les mesures imposées à ceux qui veulent passer la frontière, notamment pour aller travailler. Ces contraintes ont de lourdes conséquences sur leur vie quotidienne.

Liens familiaux transfrontaliers

Il n'y a pas que le travail qui crée des liens avec le voisin allemand. Pour Sylvain, père d'un garçon de 7 ans, la garde partagée avec sa mère qui vit à 7km de là, de l'autre coté de la frontière, est un casse-tête : " Mon fils doit se faire tester deux fois, à l'aller et au retour, et moi aussi pour venir le chercher et le ramener ", explique-t-il.

Il s'est mis d'accord avec son ex-compagne pour être le seul à faire les tests et se déplacer, et rencontre son fils sur place : " Avec ce temps là aujourd'hui ce serait impossible. On doit se voir à l'extérieur car il n'y a ni café ni restaurant ouvert en ce moment ", ajoute-t-il. Il ne sait comment aborder les prochaines semaines avec sérénité. D'autres parents sont dans le même cas que lui, et ils ont crée un groupe sur les réseaux sociaux pour s'échanger des informations et se soutenir.

Vie économique en berne

Ce sont principalement les travailleurs frontaliers qui sont les plus touchés par ces mesures, eux qui sont amenés à se déplacer quotidiennement en Allemagne. Pour Mariana, employée d'une enseigne de mobilier à Sarrebruck, c'est la double peine : elle doit se faire tester tous les deux jours mais les restrictions ont aussi des conséquences sur son activité. " Les français ne passent plus la frontière, et c'est notre principale clientèle, explique-t-elle. Ça se ressent sur mon compte en banque car je suis payée à la commission."

Certains peuvent avoir plus facilement recours au télétravail, mais beaucoup doivent prévoir de 15 à 35 minutes supplémentaires à leur trajet quand ils doivent se faire tester.

à lire aussi Près de 400 Mosellans rassemblés au passage franco-allemand en soutien aux travailleurs frontaliers

Conséquences sur la santé

Pour Mariana, se soumettre à ces tests n'a rien d'anodin : " C'est quand même très invasif, très désagréable. Quand on nous insère ce coton tige dans les narines, on n'est pas bien, on pleure. Il y a plein de zones reflexes dans le nez, on ne sait pas ce que ça peut provoquer à terme. Il y a quand même de quoi s'inquiéter ", dit-elle.

Elle n'est pas très optimiste quant à l'assouplissement des mesures, et déplore le stress que cela engendre chez tous les frontaliers, qui sont nombreux à se sentir délaissés par les pouvoirs publics sur ce sujet.

Les allemands eux-aussi concernés

La mesure s'applique aussi aux allemands qui résident côté français. Sylvain a sept voisins allemands , et " eux-aussi doivent se faire tester pour aller chez eux, alors que leurs collègues allemands n'ont pas à le faire. Si ça continue comme ça, les rues vont vraiment commencer à se remplir ", souffle-t-il.

En attendant, le centre de dépistage installé spécialement sur la frontière, lui, ne désemplit pas.