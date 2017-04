les gendarmes d'Indre-et-Loire font du porte-à-porte pour enregistrer les procurations

7120 procurations enregistrées en zone gendarmerie à ce jour, 5100 au Commissariat central de Tours au 17 avril. Plus la date approche et plus les retardataires se pressent aux guichets. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, ce sont les gendarmes qui se rendent chez eux ou à leur chevet.

A la gendarmerie de Loches, chaque jour, une vingtaine de personnes se déplacent pour remplir une procuration, à Chinon, on approche du millier ces dernières semaines et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les gendarmes se rendent soit au domicile des personnes soit dans les maisons de retraite ou centre de soins.

Les gendarmes de la Membrolle sur Choisille ont déjà enregistré 498 procurations : les toutes premières, il y a déjà 6 mois et plus de 65 en une seule journée le vendredi avant le long week-end de Pâques. Ils ont même reçu le renfort d'un réserviste pour accueillir le public.

Les gendarmes se déplacent jusque dans les chambres des malades

Ce mercredi matin avant le premier tour de la Présidentielle, l'adjudant chef Delas a prévu large, il a pris une trentaine de formulaires de procuration pour se rendre avec un collègue au Centre de Rééducation Fonctionnelle Neurologique Croix Rouge Française Bel Air. La direction du centre lui a annoncé une dizaine de personnes souhaitant donner procuration à une tierce personne pour les élections à venir.

Au final, ce sont seulement 5 personnes qui donneront ce matin là procuration par l'intermédiaire de l'adjudant Chef Delas. Tous ces patients du centre avaient préparé les papiers nécessaires pour valider la procuration et en l'espace de quelques minutes et après 2 signatures, ces électeurs empêchés de se déplacer pourront voter pour l'élection présidentielle

Voter un devoir civique, même si on ne peut se déplacer soi-même

Gérard 68 ans est hospitalisé depuis plusieurs mois et c'est la première fois qu'il donne procuration et ce sera à un ami d'enfance, un ami qui est venu se réinstaller dans leur village natal, en qui il a toute confiance, mais auquel il a tout de même donné des recommandations pour le bulletin qu'il doit mettre dans l'urne. Même si il a confiance, Gérard a demandé à son ami de lui apporter après l'élection la procuration tamponnée par la mairie de leur village pour avoir la preuve qu'il a bien été voté pour lui ce jour-là Gérard espère bien voter lui-même pour les législatives.

2 signatures suffisent pour que ces patients puissent tout de même voter © Radio France - Marie-Ange Lescure

Rendez vous ensuite dans la chambre de Michel, lui aussi était impatient de voir arriver les gendarmes pour faire sa procuration. Il a aujourd'hui 64 ans, mais Michel a toujours voté lui-même depuis ses 21 ans et si aujourd'hui l'hospitalisation et le handicap l'empêchent de se déplacer jusqu'au bureau de vote, il donne procuration à un ami qui est inscrit dans le même bureau que lui.

Dans une autre chambre, Denis sait qu'il est encore pour plusieurs mois à l'hopital, il peut faire comme lui explique l'adjudant chef Delas une procuration pour 1 an

Attention tout de même, pour que votre procuration arrive à destination il faut aussi compter le temps d'acheminement par la poste en recommandé, samedi matin ce sera trop tard ...