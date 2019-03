"On ne comprend pas l'Europe, on ne sait pas à quoi elle sert", regrette la directrice du Centre Europe Hauts-de-France

Si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les européennes de mai prochain, vous avez jusqu'à dimanche pour vous y inscrire sur internet. Le scrutin est de loin le plus boudé par les français, avec jusqu'à 59% d'abstention en 2009. Pour Hedia Nasraoui, la directrice du Centre Europe Direct des Hauts-de-France, à Amiens, l'Europe "n'est pas assez concrète aux yeux des français". Elle était l'invitée de la rédaction de France Bleu Picardie.

"Ne laissez personne choisir à votre place", répète Hedia Nasraoui. C'est le principal argument du Centre Europe Direct des Hauts-de-France pour convaincre les plus réticents d'aller voter. Mais avec le mouvement des gilets jaunes, et les quelques "listes jaunes" annoncées pour ces élections, "le dialogue se renoue, _les gens prennent conscience que l'Europe intervient dans notre vie tous les jours_. Même s'ils ne savent pas toujours de quelle manière précisément", explique Hedia Nasraoui.

à lire aussi Élections européennes : à quoi sert le Parlement européen ?

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne joue également un grand rôle dans les élections à venir. "Le Brexit nous a donné les arguments nécessaires pour dire que si on veut éviter le chaos, il faut aller voter", selon la directrice du Centre Europe Direct à Amiens. La plus grosse difficulté pour Hedia Nasraoui, c'est en fait de rendre l'Europe plus concrète aux yeux des français. "Dans la vie de tous les jours, on a la meilleure qualité de l'eau au monde, grâce aux normes ; on se déplace plus facilement ; on a accès au wifi gratuit, etc.", précise la responsable du Centre Europe.

Hedia Nasraoui rappelle que les inscriptions se poursuivent ce week-end : "samedi 30 mars, jusqu'à midi dans les mairies de secteur, dimanche 31 sur internet. Et pour ceux qui se posent toujours des questions, elle renvoie vers le Centre Europe Direct, rue Albert Dauphin à Amiens".