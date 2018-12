Les gilets jaunes côte-d'oriens réclament un référendum d'initiative citoyenne

Dans les manifestations des gilets jaunes, on voit fleurir les revendications pour un référendum d'initiative citoyenne. De quoi s'agit-il et qu'est ce qui existe en France actuellement ?

Côte-d'Or, France

"On veut le RIC". Voilà une phrase maintes fois lue et entendue dans les manifestations, sur les ronds points occupés par des gilets jaunes et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Corinne, une gilet jaune dijonnaise résume : "c'est un pouvoir décisionnel, on ferait pas des lois sans nous demander notre avis. Si une loi ne nous plait pas, elle ne pourrait pas passer."

Ce que veulent les gilets jaunes c'est "être entendus." Ils voudraient donc, par le biais d'un référendum, que les français puissent eux-mêmes proposer des lois. C'est la version la plus aboutie du projet, qui apparaît dans la liste des 42 revendications du mouvement. Les idées seraient déposées sur un site internet, contrôlé par un organisme indépendant, et les textes qui recueillent plus de 700 000 signatures seraient amendés par les députés avant d'être soumis à tous les Français par référendum. D'autres vont plus loin et réclament que ce référendum puisse aussi servir à abroger des lois, à réviser la constitution ou à révoquer des élus en cours de mandat.

Un débat national sur le référendum

Pour répondre aux gilets jaunes, le premier ministre Edouard Philippe a promis un débat national sur la question. "Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n’importe quel sujet ni dans n’importe quelles conditions" précise le premier ministre.

Le référendum existe déjà en France. Il peut être lancé dans certains cas par le Président de la République, par le gouvernement ou par les parlementaires. Il existe aussi des formes de référendum local, par exemple pour changer le nom des habitants d'une collectivité ou pour installer des caméras de vidéo-surveillance. Et depuis 2008, il y a aussi dans la constitution le référendum d'initiative partagé. Il faut que 185 députés ou sénateurs et 4,5 millions d'électeurs soutiennent une proposition de loi. Cette forme de référendum n'a pour l'instant jamais été appliquée en France.

Mais ce que réclament cette fois les gilets jaunes, c'est de pouvoir se passer de l'aval des élus, et que les citoyens puissent être à l'initiative d'une loi.