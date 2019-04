Les gilets jaunes perturbent un meeting de Nathalie Loiseau

Orléans, France

Une réunion publique était prévue cet après-midi avec la tête de liste LREM pour les élections européennes Nathalie Loiseau. Elle devait avoir lieu à 16h30 au Centre Régional d'Information Jeunesse d'Orléans. Mais c'était sans compter l'intervention d'un groupe de gilets jaunes. Présents devant le CRIJ dès 15h50, ils ont empêché les Jeunes avec Macron, organisateurs de l'événement, d'entrer dans le local.

Les gilets jaunes bloquant l'entrée du CRIJ © Radio France

Pour Jamel Boutrea, gilets jaunes orléanais, bloquer le CRIJ ou parler avec Nathalie Loiseau n'est pas un objectif en soi. "On veut surtout montrer qu'on est toujours là, à dénoncer la politique de ce gouvernement qui n'est pas en marche mais _en marche arrière_", déclare-t-il.

Une marche à travers Orléans ... jusqu'à la place Saint-Aignan

Constatant qu'il ne sera pas possible de passer, les militants La République en Marche finissent par abandonner leur premier lieu de réunion pour se diriger vers la place Saint-Aignan. Rapidement, Jérémy Decerle, 4e sur la liste des élections européennes, improvise une estrade, non loin des promeneurs et des boulistes qui profitent du soleil.

La réunion publique a finalement lieu place Saint-Aignan. © Radio France

Une entrave à la démocratie selon Nathalie Loiseau

Nathalie Loiseau finit par arriver et tenir un court meeting. Mais selon elle, cette opération des gilets jaunes est une entrave à la démocratie : "Je déplore que la liberté d'expression soit contestée par certains dans notre pays". La députée LREM Stéphanie Rist dénonce une attitude violente à son encontre de la part du groupe qui bloquait le CRIJ.

...en bloquant l’entrée de notre réunion publique et en nous prenant violemment à partie. Ce n’était pas l’exemple même d’un comportement républicain! @AntoineDen@Prefet45_Centrehttps://t.co/tVOdJDt56W — Stéphanie Rist (@stephanie_rist) April 20, 2019

Prochain meeting prévus pour LREM dans le Loiret : le 2 mai à Amilly, le 9 mai à Pithivers et le 15 à Fleury-les-Aubrais.