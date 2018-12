"Les gilets jaunes portent des revendications de gauche", estime la secrétaire du PS en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

Elle fait partie des auteurs d'un ouvrage intitulé "De la gauche en commun aux nouveaux possibles". Gülsen Yildirim, secrétaire fédérale du PS en Haute-Vienne, répondait aux questions d'Alain Ginestet sur France Bleu Limousin à 8h15 ce jeudi.

On a l'impression que le PS est totalement inaudible, en pleine crise des gilets jaunes...

Le PS rencontre des difficultés depuis ses échecs électoraux de 2017, on est dans une phase de refondation idéologique. Dans un contexte social comme nous le connaissons, c'est difficile, alors même que le parti socialiste a des propositions et a porté une motion de censure à l'Assemblée nationale.

Vous dites pourtant que les revendications des gilets jaunes sont plutôt de gauche, alors que d'autres mouvements semblent en profiter...

Lorsqu'on analyse les revendications portées par les gilets jaunes, elles correspondent véritablement à des revendications sociales, sociétales et politiques qui sont conformes à notre ADN. C'est pour cette raison que, selon moi, la gauche a de l'avenir. Malheureusement, la récupération politique est facile, et nous, au PS, n'avons pas voulu jouer cette carte, mais écouter et proposer.

Le livre auquel vous avez contribué s'appelle "De la gauche en commun aux nouveaux possibles". En ce moment, c'est plutôt "la gauche en morceaux", non ?

Alors c'est une ambition, la gauche en commun. Elle doit se construire de manière progressive. Cet ouvrage, à partir d'analyses, propose des pistes de réflexion pour faire des propositions en phase avec notre société. Le rassemblement n'est pas facile. Nous, on est prêts à travailler avec toutes les organisations politiques de gauche, parce que l'enjeu, ça n'est pas le devenir de tel ou tel parti, mais le devenir de la gauche.

A force de vouloir tuer l'autre, on se tue tous : c'est ce que vous dites ?

Bien sûr. Certaines organisations estiment représenter la gauche à elles seules et l'objectif est de remplacer les uns et les autres. C'est une logique mortifère. Et on est à un moment politique inédit, où chacun doit faire preuve de responsabilité.

Mais est-ce qu'il y encore un fond commun à toutes ces composantes ?

J'en suis convaincue. Jusqu'à présent, l'approche du rassemblement a toujours été de partir de ce qui nous divise. Or, on peut réfléchir sur ce qui nous rassemble. Sur le plan social, sociétal, économique, on a des points commun. On peut partir de là, tout en actant des divergences sur d'autres sujets.

Le PS n'apparaît pas dans les 5 partis en tête des sondages pour les européennes de 2019, ça vous inquiète ?

C'est dans 5 mois, on a encore du temps. Pour l'instant, nous n'avons pas de tête de liste, et nous sommes dans le dialogue avec des organisations, des personnes. Les sondages auront du sens lorsque tout ça va s'éclaircir.