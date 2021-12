VIDEO - Les Gladiators s'invitent devant la mairie de Nîmes, jour de conseil municipal

Juste avant les congés de Noël, les élus nîmois sont convoqués ce samedi matin pour un dernier conseil municipal. Et il y sera en particulier question du futur stade du Nîmes Olympique, c'est le 38e point du jour : le projet de stade mais aussi le futur éco-quartier. Au programme des élus : permettre de déclencher le plan local d'urbanisme, en validant le bilan des garantes de la concertation publique préalable. Mais plusieurs recommandations sont adressées et à la ville de Nîmes, et à la société Nemau ; Nemau, société de Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique et à l'origine de cet immense projet immobilier.

Tract des Gladiators distribué avant le conseil municipal de Nîmes © Radio France - Julie Gasco

Stationnement, transports en commun à améliorer, création d'une maison du projet pour plus de communication avec la population, sont notamment demandés.

Enjeu encore : le quota de logements sociaux qui devront sortir de terre sur le secteur.

Le conseil municipal promet d'être tendu. Plusieurs élus d'opposition ont déjà prévenu : ils devraient voter contre cette délibération.

Conseil municipal de Nîmes (18/12/2021 © Radio France - Julie Gasco

Les relations entre le président du Nîmes Olympique et les associations de supporters sont tendues depuis plusieurs mois.

Ce samedi matin, pas loin d'une cinquantaine de Gladiators se sont réunis au pied de la mairie de Nîmes.