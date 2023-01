Les grands chantiers qui attendent le maire de Caen en 2023

Plusieurs chantiers vont se terminer cette année, le principal est celui du Palais des sports, à côté du Zénith

Son inauguration pourrait avoir lieu dans l'été, mais ce qui est surtout important, c'est que tout soit prêt pour que les équipes utilisatrices puissent commencer le championnat avant 2023-2024 dans ce nouvel écrin.

Le chantier du CHU se poursuit. Tout se passe bien ?

Oui. A priori, pour le moment, on n'a pas de difficulté majeure. La première phase est quasiment achevée et la seconde phase est en cours de commencement. Les appels d'offres etc... Mais il pourrait y avoir, comme sur tous les chantiers, des difficultés liées à des problèmes d'approvisionnement sur telle ou telle marchandise. Mais bon, ça c'est la vie.

Il y a aussi le projet de la place de la République. Alors ce projet, c'était celui de votre premier mandat. Finalement, vous êtes dans votre deuxième mandat, et ce que l'on voit Place de la République, ce sont toujours des palissades qui entourent un terrain vague. Est-ce que cette année, les choses vont enfin évoluer ?

Malheureusement cette année non, puisque dans un premier temps, il faut que le projet de halle gourmande soit complètement finalisé pour pouvoir mettre en œuvre la suite. J'ai hâte comme tout le monde qu'il s'y passe quelque chose. Mais avant de commencer un chantier, il faut déposer un permis de construire et attendre que celui ci soit purgé de tout recours. Et comme on est coutumier des recours sur ce projet, qui est devenu une espèce de "paravent" pour critiquer l'action d'une municipalité. Une municipalité qui, pourtant, je dis ça de la manière la plus objective possible, est très attentive à tous les sujets justement de transition. Et s'il y a bien un sujet important pour une ville en transition, c'est d'avoir ce type d'équipement en centre ville plutôt que de le trouver à l'extérieur.

Un sujet important également, c'est le tram. On devrait y voir plus clair en 2023 sur le tracé de la future deuxième ligne ?

A l'issue de la concertation, on va avoir le bilan complet de la part des garants de la Commission nationale du débat public. Nous aurons ensuite à décider fin février entre le tracé A, le B et le C, celui qui nous apparaîtra le plus pertinent.

Avez-vous une préférence ?

Non, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'un tracé qui ne présente que des avantages, ce serait trop simple. Il n'y a aucun tracé non plus qui ne présente que des inconvénients... Tout projet majeur d'aménagement d'une ville comporte des changements et des difficultés. Mais en même temps, une ville qui n'évolue pas dans sa conception et dans sa façon de s'organiser est une ville qui s'amoindrit.

Au rayon des bonnes nouvelles, l'augmentation de la population. Caen, qui craignait il y a encore quelques années, de passer sous la barre des 100 000 habitants, totalise précisément 107 250 habitants au 1ᵉʳ janvier 2020.

Qu'est ce qui peut expliquer cette dynamique démographique ?

C'est un ensemble de choses. C'est effectivement sans doute, même si ça a été très critiqué par nos opposants, une fiscalité raisonnée. C'est aussi un ensemble d'aménagements urbains de centre ville qui rendent la ville plus agréable et chaque jour plus attentive à celles et ceux qui la fréquentent. Et puis c'est également et d'abord peut-être à l'échelle de Caen-la-Mer, une dynamique globale en terme de création d'emplois, d'accompagnement des entreprises. Et c'est sans doute aussi à cette dynamique entrepreneuriale que nous devons aussi cette dynamique relative en matière de population.

Caen-la-mer concentre 30% des nouveaux emplois privés créés en Normandie. Ca parait énorme ?

Énorme. Oui, mais c'est la réalité. Caen-la-Mer, c'est effectivement 30% des emplois privés salariés privés créés depuis 2015, alors même que cette agglomération compte un peu moins de 10% de la population normande. Et ça, on le doit effectivement à nos entreprises qui évoluent dans des secteurs extrêmement diversifiés et qui démontrent chaque jour leur capacité à se développer et à créer des emplois. Et c'est ça qui alimente évidemment cette dynamique de population.

Au chapitre politique, est-ce que vous vous sentez toujours bien chez Les Républicains ?

Je suis toujours effectivement républicain. Mais je ne me sens pas très bien par rapport à ce que peuvent dire certains des dirigeants actuels

Vous ne vous retrouvez pas dans la ligne défendue par le nouveau patron du parti, Eric Ciotti ?

Non je ne suis dans la ligne d'Eric Ciotti. Je n'ai pas encore pris de décision. Vous avez pu remarquer, maintenant on commence à se connaître un peu, que je ne suis pas un impulsif qui agit comme ça, sans réfléchir. Je me donne un petit peu de temps et quoi qu'il arrive, je suis attaché à tous mes collègues appartenant à la même famille politique qui, comme moi, se trouvent aussi un peu en quelque sorte orphelins d'une certaine ligne...

En septembre, vous disiez à nos confrères de Ouest France "je n'exclus pas de quitter Les Républicains". Vous en êtes où ?

Oui, je parlais du pas de côté. Ce pas de côté, je l'ai déjà fait. Quant à quitter le parti, je ne sais pas encore...

Vous allez reprendre votre carte pour 2023 ?

Pour le moment, ma carte se concrétise par une cotisation automatique donc...

Vous n'arrêtez pas cette cotisation ?

Pour le moment, je n'arrête pas, mais je me donne encore quelques mois pour décider. Quoi qu'il arrive ma ligne personnelle ne change pas, celle de mon équipe non plus. On sera toujours au service des caennais en 2023, plus que jamais.