120 panneaux publicitaires supprimés dans l'agglomération de Nantes, en attendant les autres

La métropole veut frapper fort. 120 panneaux publicitaires ont été supprimés cette nuit du 4 au 5 janvier 2022 de 20h45 à 3 heures du matin et jusqu'à ce jeudi 5 janvier au matin à Nantes et dans cinq communes alentours. C'est la première étape d'un plan qui vise à supprimer tous les panneaux publicitaires sur la majorité de l'agglomération nantaise : 70% du territoire au total. Au mois de juin, après un débat sur la place qu'occupe la publicité en ville, la métropole a voté cette mesure à l'unanimité. Objectif principal : réduire la pollution visuelle et lumineuse en ville.

Suppression des panneaux de 12 mètres carrés d'ici mi-2024

Les immenses panneaux rectangulaires de 12 mètres carrés vont disparaitre à Nantes et dans les communes alentours d'ici mi-2024. Les publicités aux abords des écoles et des monuments historiques seront également interdites, et les panneaux lumineux éteints entre minuit et 6 heures du matin, notamment ceux des abris de bus.

Et il n'y a pas que l'espace public qui est concerné ! Les particuliers qui ont des panneaux d'affichage dans leur jardin, et qui gagnent un peu d'argent grâce à cette publicité, devront également s'en séparer d'ici l'an prochain. C'est le cas d'Alexandre Lusteau, qui en a un de 12 mètres carrés dans son jardin depuis 15 ans.

Un affichage qui lui rapporte 3.000 euros par an, mais pour protéger l'environnement, il accepterait de le retirer : "Le panneau était déjà installé dans le jardin quand on a acheté la maison, et il ne nous dérangeait pas du tout, confie-t-il. Cela nous permet de toucher un petit loyer en plus, mais nous sommes dans une urgence climatique en ce moment, et il y a plus important dans la vie que d'avoir un panneau chez soi."

Ce n'est pas la métropole qui s'occupe de retirer les grandes affiches chez les particuliers, mais l'entreprise JC Decaux qui gère les panneaux publicitaires. Le directeur régional pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire Valentin Gourdon confie qu'il y a parfois des réticences chez certains particuliers, la publicité pouvant rapporter beaucoup d'argent.

Réduire la pollution visuelle et lumineuse en ville

Le but de cette mesure pour la métropole nantaise est de réduire la pollution lumineuse, d'améliorer le cadre de vie et de faire des économies d'énergie. Les trois quarts de ces panneaux sont à Nantes, en majorité à l'entrée de la ville. Mais toutes les communes limitrophes sont aussi concernées : Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Herblain, Bouguenais, Orvault et Rezé. Dans le courant de l'année 2024, sur toute l'agglomération nantaise, 1.000 panneaux vont disparaitre.

La mesure faisait partie des promesses de campagne de la maire (PS) de Nantes, Johanna Rolland. La métropole renonce à un tiers de ses recettes publicitaires, elle en percevait au total environ 11 millions d'euros par an. "Un choix budgétaire au service du climat", confie la maire de Nantes à nos confrères de l'AFP.

Pour Valentin Gourdon, directeur régional de JC Decaux pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, le démantèlement des panneaux ne signifie pas pour autant la fin de la publicité à Nantes et ses environs : "La redevance (de 3.5 millions d'euros NDLR) que nous versons chaque année à Nantes Métropole sera réduite de façon significative, mais le service adressé aux Nantais restera le même, explique-t-il. Nous avons fait en sorte que le mobilier restant conserve un maillage adapté et qualitatif sur l'ensemble de la métropole." Valentin Gourdon précise que les panneaux démantelés seront remis à neuf et installés dans d'autres villes.