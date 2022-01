Ces grands projets qui vont voir le jour en 2022 en Charente-Maritime

Plusieurs projets importants vont voir le jour en 2022 en Charente-Maritime. Certains sont de véritables serpents de mer, d'autres ont vu le jour très rapidement. Petit tour d'horizon.

Le pôle d'échanges multimodal arrive en gare de La Rochelle

Vue d'architecte du nouveau parvis situé au sud de la gare de La Rochelle, de l'autre côté des voies ferrées. Livraison en juin - Ateliers Lions associés

Ouf ! Après 15 ans de débats, et deux ans et demie de travaux, le cordon devrait être coupé cet été. 38 millions d'euros dépensés pour refaire le parvis historique de la gare de La Rochelle, poser une passerelle au-dessus des voies, et surtout développer l'arrière de la gare au sud, qui va devenir l'entrée principale, avec station de bus et grand parking. Le chantier a pris quelques semaines de retard, en raison de problèmes sur la passerelle. Inauguration prévue en juin 2022, qui est également l'année du centenaire de la gare rochelaise.

Notez que la circulation change aux abords de la gare à partir du 3 janvier, et jusqu'au 25 mars : désormais la circulation sera coupée sur le boulevard Joffre entre l'avenue De-Gaulle et la rue du Bastion-Saint-Nicolas.

Nouvelles circulations aux abords de la gare de La Rochelle, mises en place à partir du 3 janvier - Cda La Rochelle

Extension du port de pêche de la Cotinière : livraison imminente

Un nouveau bassin, accessible quelle que soit la marée : les marins-pêcheurs vont pouvoir s'installer dans leurs nouveaux quartiers de la Cotinière dans les tous premiers jours de l'année. - AEI

C'est un projet pharaonique qui sera livré en tout début d'année à La Cotinière sur l'île d'Oléron : l'extension du port de pêche. Le nouveau bassin doit être offert aux marins-pêcheurs mi-janvier. Mais il faudra attendre début avril pour voir s'activer la nouvelle criée. Il y en a cette fois pour près de 50 millions d'euros. Une livraison retardée de six semaines après un important incendie sur l'un des postes d'alimentation électrique, d'origine accidentelle.

Palais des congrès de Royan : retour à l'original

Le palais des congrès de Royan retrouve son look des années 50. Reste à lui trouver une affectation. - Atelier Ferret architectures et François Chatillon

A Royan, c'est le palais des congrès réhabilité qui sera livré en juin. Débarrassé de ses ajouts, accumulés au fil des décennies, il retrouvera son style années 50, œuvre du grand architecte de l'après-guerre Jean Prouvé. Reste à lui trouver une nouvelle vocation. L'office de tourisme communautaire est sur les rangs pour remplir les salles, malgré la concurrence du nouveau centre de conférences créée au sein du Club Med de La Palmyre.

D'ici là, Royan se sera paré d'un nouveau mémorial destiné aux centaines de victimes des bombardements : le "Souffle" sera inauguré le 8 mai sur le fort du Chay, en front de mer. Une souscription sera lancée dès le 5 janvier à l'occasion de la pose de la première pierre.

L'œuvre ne fait pas l'unanimité. Ce mémorial aux victimes des bombardements doit prendre place au fort du Chay, en bord de mer. - Luc Richard

A Saint-Jean-d'Angély, bientôt une plateforme bois

La silhouette du bâtiment a déjà envahi le paysage de la zone de la Grenoblerie : Chausson ouvre en 2022 sa plateforme bois de Saint-Jean-d'Angély. - Chausson matériaux

C'est un important projet privé qui est attendu cette année à Saint-Jean-d'Angély. Chausson, spécialiste de la distribution de matériaux de construction, s'apprête à inaugurer une immense plateforme dédiée à la transformation du bois, dont la silhouette impressionnante a déjà envahi le paysage sur la zone de la Grenoblerie 3. 10 millions d'euros d'investissement, pour une quarantaine d'emplois installés sur place.

Des pistes cyclables sur les ponts de Charente-Maritime

Le Département va engager d'importants travaux cette année sur ses ponts. 30 millions d'euros pour assurer des traversées sécurisées aux vélos, de plus en plus nombreux sur les routes du département, notamment l'été. Entre le continent de l'île d'Oléron, le pont va être élargi pour accueillir une piste cyclable bidirectionnelle. Sur le pont du Martrou, entre Rochefort et Echillais, le tablier sera simplement réaménagé pour assurer le passage des vélos, sans perdre les quatre voies de circulation des voitures. Livraison en 2023. Pour le pont de Ré, ce type de réaménagement est repoussé à des jours meilleurs, car il faut d'abord régler les problèmes de structure du pont.

Bientôt 18 trous au golf de Rochefort-Océan

La livraison est espérée au mieux en toute fin d'année 2022, et plus sûrement début 2023. D'importants travaux entrent dans leur dernière ligne droite sur le golf de Saint-Laurent-de-la-Prée, pour le faire passer à 18 trous. Neuf nouveaux trous ont été livrés début octobre 2021, deux autres sont en cours de finition. Il s'agit maintenant de refaire entièrement les neuf trous historiques. Coût global : plus de 4 millions d'euros. La Semdas vient par ailleurs de déposer (le 24 décembre) un permis de construire pour installer un hôtel sur le site, d'une capacité de 55 chambres, accompagnées d'espaces de réunions.