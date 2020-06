Les Grenoblois mitigés après le quatrième discours d'Emmanuel Macron

L'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, était attendue. Le discours était retransmis, ce dimanche soir, dans quelques bars du centre-ville de Grenoble. Mais bon nombre de Grenoblois ont préféré boire un verre ou manger en terrasse. Certains ont tout de même suivi ce qui a été dit. Et leur sentiment se partage entre lassitude, soulagement ou encore déception.

Principale annonce du président de la République, la réouverture de toutes les écoles, crèches et collèges dès le 22 juin. "Franchement, c'est inutile de faire revenir des élèves pour seulement deux semaines" peste Hugo, 20 ans. "Justement, je trouve que c'est une bonne chose. Que ce soit pour un jour ou deux semaines. Ça permet de sortir du train quotidien" lui rétorque son ami Ambroize, 20 ans également, installé à côté de lui sur la terrasse d'un bar grenoblois.

Une annonce qui est bien accueillie par certains parents. "Ça va nous faire du bien, même si c'est pour deux semaines" se réjouit Catherine, 44 ans. Alain, la soixantaine, pense lui à ses enfants. "Ils n'en peuvent plus. Alors je suis content pour eux que tout ça s'arrête" dit-il. "Franchement, tout le monde... Beaucoup de gens n'envoient pas leurs enfants à l'école parce que ça ne sert à rien. C'est surtout symbolique comme annonce" soupire Momo, 32 ans.

Beaucoup de questions restées sans réponses

Le président a évoqué de nombreux sujets. Education, économie, Europe, racisme et d'autres encore. Mais il n'a pas répondu de manière concrète à de nombreuses questions que se posent encore certains Grenoblois ce dimanche soir. "Je voulais des mesures pour la jeunesse. Pour tout ces jeunes qui n'ont pas d'avenir déjà. Qu'ils soient diplômés ou non, je suis très déçue" raconter Nadia, 53 ans. "Je l'attendais sur la suite des événements en matière d'économie" nous dit Alain. "On est reparti comme avant, c'est un peu décevant" poursuit-il.

"Retourner à l'école pour deux semaines, je ne vois pas spécialement l'intérêt. J'aurai préféré qu'il ait un peu plus de considération pour les travailleurs et ceux qui font l'économie" - Hugo, 25 ans.

"Malgré tout, il y a quand même un manque assez sérieux et assez important par rapport à tout ce qui touche la culture et la réouverture des salles de spectacles" regrette Baptiste, 30 ans. "Moi je voulais vraiment que le président prenne une position forte vis à vis des manifestations contre le racisme" explique Momo.

"On attendait totalement des annonces sur nos capacités à rouvrir nos établissements dans les conditions d'avant confinement" explique Yannick, le gérant du bar "Le Couche Tard" à Grenoble. "Les clients sont là, mais on est obligé d'en refuser une centaine tous les soirs parce qu'on doit respecter des règles de distanciation sociale. Et ils sont de plus en plus de mal à comprendre cela" conclu-t-il.

Emmanuel Macron a donc présenté sa vision pour les mois à venir. Il s'adressera à nouveau aux Français en juillet "pour préciser davantage son projet et lancer les premières actions"