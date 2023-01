"Les groupuscules identitaires se veulent le "Greenpeace" de l'extrême-droite", analyse Nicolas Lebourg

Polémique à Toulouse après la déprogrammation d'un atelier-lecture organisé par des drag-queens . L'opposition de gauche accuse le maire Jean-Luc Moudenc d'avoir agi sous pression, alors que des insultes et une pétition ont été lancées par le groupuscule d'ultra-droite Furie française . Analyse du Perpignanais Nicolas Lebourg, historien, politologue, spécialiste de l'extrême-droite et chercheur à l'université de Montpellier.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Occitanie : Nicolas Lebourg, c'est quoi, un groupuscule identitaire ?

C'est une mouvance qui est apparue au début des années 2000, quand il était évident que les groupuscules néofascistes avaient fait leur temps et que ce discours là, un programme fasciste, n'intéressait plus grand monde. Mettre en avant toutes les notions de l'identité, c'est une façon de dépasser aussi la question ethnique et d'affirmer une fierté d'être, d'être blanc, d'être européen dans sa culture, dans sa biologie.

Ces groupuscules sont en dehors des partis politiques ou pas tout à fait ?

Ça dépend des périodes. Par exemple aux municipales de 2014, vous aviez une cinquantaine d'identitaires qui étaient sur les listes de ce qui s'appelait encore le Front national. On a vu beaucoup de collaborateurs au Parlement européen.

Mais la Toulousaine Thaïs d'Escufon a soutenu Eric Zemmour avant la présidentielle... Elle était porte-parole de Génération identitaire...

Effectivement. A partir du moment où est apparu Eric Zemmour, Ils ont massivement investi autour de lui, car il est bien plus proche d'eux idéologiquement que Marine Le Pen.

Comment expliquer qu'à Toulouse, terre de gauche, ces groupuscules trouvent leur place, trouvent leurs militants ?

Toulouse, oui, c'est une terre de gauche. Mais il y a eu au long cours des petites agitations dans les campus d'extrême-droite. On peut remonter jusqu'aux années 1960 (avec la guerre d'Algérie), mais même dans les années 1950. Parce que quand vous avez une agitation de gauche, forcément ça va motiver une agitation de droite et vice-versa. Et en particulier sur les campus universitaires.

Par ailleurs, quand on fait des statistiques sur les atteintes aux mosquées, les profanations de mosquées, les incendies, etc. on remarque qu'en France, il y a un triangle de ces violences islamophobes, et Toulouse et une de ses pointes avec Lyon et Marseille.

Que revendiquent ces groupuscules ? Quel est leur message ?

Ils veulent être le "Greenpeace" de l'extrême-droite, en multipliant les actions que les partis politiques ne peuvent pas porter. Il y a un certain nombre de thèmes comme la fierté régionale, nationale, européenne, l'affirmation qu'il ne peut pas y avoir de métissage, l'affirmation que les gens d'origine immigrée doivent partir, etc. C'est à eux d'arriver à transmettre ce message, et si possible d'une manière à ce qu'on soit le plus consensuel. En tout cas en portant débats, mais sans trop de polémiques.

Ces groupuscules essaient d'embrigader qui ?

La mouvance identitaire, c'est une mouvance qui est un petit peu plus bourgeoise que ce qu'on a vu justement dans les groupuscules des années 1980/1990. Des milieux étudiants, mais aussi des gens plus âgés qui vont être plus réceptifs à ce type de discours. Autant le temps des groupuscules néo-fascistes et antisémites des années 80 et 90, c'était un type de profil autre. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus "mainstream" (grand public).

Quels liens ont ces groupuscules identitaires avec le catholicisme ?

Il y a un retour au catholicisme. Parce que dans les années 80-90, au contraire, dans l'extrême-droite radicale, on était néo-païen ou bien athée. Mais depuis les attentats djihadistes aux Etats Unis au début du siècle ou ensuite chez nous, il y a ce retour au catholicisme d'une manière très identitaire. Ce n'est pas forcément une question de foi, mais c'est l'idée que ça participe du patrimoine identitaire européen et qu'il faut donc l'affirmer par rapport à l'islam.

Que peut-on dire sur leur communication ? On les entend assez peu dans les médias. Ce sont des militants qui existent essentiellement sur les réseaux sociaux ?

Pas forcément. On a des militants qui ont le sens de ce qu'on appelait jadis "l'agit prop". Par exemple, les militants peuvent mettre des colorants rouges dans des fontaines comme le Bloc identitaire l'avait fait il y a 20 ans dans le cadre de la guerre en Afghanistan.

Ce sont des petites actions coup de poing qu'on va effectivement pouvoir ensuite diffuser sur les réseaux sociaux en filmant. Mais elles se passent aussi dans la vie réelle, comme le fait de monter sur le toit de la mosquée de Poitiers, etc. C'est justement la force identitaire. Ca ne se limite pas à ce qui se passe en ligne.

A Toulouse, le maire a préféré déprogrammer un l'atelier lecture animé par des drag queens après la pétition de Furie française. L'opposition dénonce une censure. Est-ce que le politique n'a pas, d'une certaine manière, cédé à la menace de ces identitaires ?

Là, on revient justement à l'argument de ces groupes identitaires qui est de dire : nous sommes un "Greenpeace" de droite, nous sommes un "Greenpeace" nationaliste. Les militants identitaires peuvent dire : ce type d'agit prop, ce type de modalités d'action, de pression de la part de groupes de gauche, il existait déjà. Nous faisons pareil, Et c'est vrai que ces pratiques là existent de longue date, les identitaires d'ultra-droite n'ont rien inventé.