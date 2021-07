Les habitants d'Illkirch consultés par référendum ce dimanche sur l'interdiction des véhicules Crit'Air 2

Les habitants d'Illkirch sont appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer, par voie de référendum, sur la mise en place d'une zone à faible émission (ZFE) à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg. La commune a souhaité consulter sa population sur cette mesure.

La création d'une zone à faible émission, ZFE, c'est la mesure phare de l'Eurométropole de Strasbourg qui doit être crée en janvier 2022. L’idée est d'interdire progressivement toutes les voitures polluantes de l’agglomération d'ici 2028.

Donner la parole aux citoyens

Même si le calendrier de cette ZFE a déjà été modifié et repoussé plusieurs fois, cela ne convainc pas le maire d'Illkirch-Graffenstaden, Thibaud Philipps, qui souhaite avant tout donner l'occasion à sa population de s'exprimer sur le sujet. "C'est de la vie quotidienne, c'est de savoir si demain ils pourront encore rouler avec leurs véhicules".

C'est une mesure anti-sociale et qui va laisser beaucoup de monde sur le bord de la route - Thibaud Philipps, maire d'Illkirch

L'élu ne s'en cache pas, il est contre la mise en œuvre de cette ZFE et donc contre l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 sur le territoire métropolitain. "Pour moi c'est une mesure anti-sociale et qui va laisser beaucoup de monde sur le bord de la route" ajoute le maire Thibaud Philipps. Un avis partagé par une habitante de la commune qui ira voter "non" ce dimanche, car elle n'a pas les moyens de changer de véhicule.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures ce dimanche et les résultats devraient être connus vers 19h30.