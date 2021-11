Les habitants d'Urcuray et la mairie d'Hasparren vent debout contre un projet immobilier

La mairie d'Hasparren et les habitants du quartier Urcuray mobilisés pour empêcher un projet immobilier et la création d'une cinquantaine de logements.

"Pichet nous la paix", c'est ce qu'on peut lire sur une banderole en face du terrain en question. Il y en a en fait de nombreuses de ces banderoles pour dénoncer le projet immobilier monté par le groupe Pichet dans le quartier Urcuray d'Hasparren, un projet de création de 52 logements selon les informations de la mairie dans un quartier qui compte entre 200 et 300 habitants. Depuis la réunion d'information organisée par la mairie pour faire le point sur l'avancée du projet, les habitants sont vent debout.

Sur ce fameux terrain, le groupe immobilier Pichet aurait prévu d'installer 52 logements. © Radio France - Anthony Michel

Autour du terrain concerné par le projet, les habitants ont commencé à se mobiliser. Selon eux, le quartier n'a pas la capacité technique d'accueillir entre 100 et 150 habitants supplémentaires d'un coup. Pour Oier, retraité, c'est tout simplement pas possible: "avec des problèmes d'adduction d'eau, d'assainissement, de routes impraticables parce qu'elles sont trop petites, elles sont dimensionnées pour ce qu'on est actuellement, mais pas pour 100 véhicules de plus par jour". Mais lui craint aussi pour la tranquillité et l'âme de son quartier. "Nous ne voulons pas être le dortoir de gens qui soit travaillent au BAB, soit qu'ils soient oisifs et qui ne trouveront pas à Urcuray de quoi passer le temps où nous n'avons pas un commerce, pas un café, pas une boulangerie. Rien n'est préparé à ce genre de population." Il ajoute que "nous avons une âme, une identité très forte, on a notre petite fierté, comme chaque quartier".

Comme de nombreux habitants du quartier, Oier est opposé à la création de tous ces logements supplémentaires © Radio France - Anthony Michel

Mais ce projet immobilier inquiète aussi la mairie d'Hasparren car même si pour le moment le terrain est constructible, il n'était pas prévu qu'il le reste. "_Lorsque nous avons été élus" explique la maire Isabelle Pargade, "nous avons déclenché une modification du plan local d'urbanisme pour justement rendre à ces terres leur vocation agricole. Sauf que voila, une modification du PLU prend du temps. "C'est une procédure administrative avec des étapes incompressibles et qui est assez longue, courte par rapport à une révision, mais qui dure quand même depuis 10 mois. Il y a encore trois ou quatre mois incompressibles", calcule la maire. Pendant cette période, de nombreux promoteurs l'ont contacté pour lui proposer des projets. "J'_ai reçu déjà des promoteurs qui ont eu la correction de dire, madame le maire, on sait que vous voulez que cette terre soit agricole, donc on ne donne pas suite" raconte Isabelle Pargade. Mais ce n'est pas le cas du promoteur Pichet qui maintiendrait à ce jour son projet.

La maire d'Hasparren Isabelle Pargade est en train de faire modifier le plan local d'urbanisme pour rendre au terrain concerné sa vocation agricole. © Radio France - Anthony Michel

De son côté, le promoteur, le groupe Pichet déclare qu'il s'agit d'un projet "très récent et à ce stade nous n’avons pas commencé à travailler sur le moindre permis de construire" et précise avoir "sollicité la mairie pour engager un travail de concertation avec la commune et les habitants du quartier".

Les habitants eux se mobilisent ce samedi 6 novembre, à 10h dans leur quartier pour dénoncer le projet.