Les habitants de Mérignac saluent la mémoire de Michel Sainte-Marie

Mérignac, France

Michel Sainte-Marie n'est plus. L'homme politique à la retraite depuis cinq ans est mort des suites d'une longue maladie. Député socialiste, président de la communauté urbaine, il a surtout été le maire de Mérignac pendant 40 ans, entre 1974 et 2014. Fidèle à cette ville, Michel Sainte-Marie l'a transformé pour en faire la deuxième ville de Gironde. Daniel se souvient : "Avant Mérignac, c'était la campagne. Des champs, des vaches et des moutons, et il y avait l'église". L'église est toujours là, en plein centre de Mérignac, entourée désormais de la Médiathèque et du tram.

La Médiathèque et le Pin Galant

La Médiathèque est l'une de ses plus belles réalisations estime Gérard. Il met en avant également la salle de spectacle du Pin Galant, à côté du stade. Une salle qui a été inaugurée en 1989. Michel Sainte-Marie a permis à Mérignac de développer ses activités économiques et commerciales notamment autour de la zone Mérignac-Soleil. Daniel considère qu'il a été, avec son prédécesseur, Robert Brettes, l'un des "fondateurs" de Mérignac. Grâce a eux, ajoute-t-il, "Mérignac a su s'agrandir".

"Un maire ouvert, proche des gens"

Pour Isabelle, sous les différentes mandatures de Michel Sainte-Marie, Mérignac s'est transformée : "Avant c'était moche, rien de tout cela n'existait, il a arrangé beaucoup de choses".

Au delà des projets et des constructions, de cette image de maire bâtisseur, Raymonde est très émue. Elle l'a rencontré plusieurs fois et se souvient d'un maire "d'une grande droiture, très franc qui disait toujours les choses en face". Marie se rappelle d'un maire "très ouvert, proche des gens, qui se rendait souvent dans les écoles, dans les associations".

