Les habitants de Métabief appelés aux urnes pour des municipales partielles

Trois communes du Doubs sont concernées par des élections municipales partielles ce dimanche 5 décembre 2021 : Gellin, Arçon et Métabief. Dans la station de ski, ce nouveau scrutin intervient trois mois après la démission de tous les soutiens du maire élu en 2020, Gaël Marandin.

On vote ce dimanche à Métabief. Des élections municipales partielles dans la station de ski provoquées par la démission de tous les colistiers du maire Gaël Marandin fin août dernier. Le torchon a très vite brûlé entre le premier édile élu en 2020 et son équipe. La majorité municipale s'est déchirée à propos d'intérêts personnels notamment selon Gaël Marandin, 44 ans, qui a été très attentif à la composition de sa nouvelle liste.

Il entend poursuivre le travail mené depuis 2020, comme le renforcement de la sécurité routière et l'accompagnement de la transformation de la station de ski.

Son ancien premier adjoint Hervé Lacroix, 55 ans, emmène derrière lui l'équipe démissionnaire. Il plaide pour plus de transparence, un nouveau mode de gouvernance plus à l'écoute des habitants et veut mettre en œuvre le projet proposé lors des précédentes élections en mars 2020.

Enfin l'ancien maire Gérard Dèque aimerait reconquérir son fauteuil, sur lequel il s'est assis de 2001 à 2020. À 64 ans, il repart dans la bataille électorale pour proposer de la sérénité et compte redorer l'image de la commune. L'objectif commun des trois listes est en tout cas clair : rassembler les habitants et retrouver une vie paisible à Métabief.