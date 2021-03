Les habitants de Montfarville rappelés aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal

Le conseil municipal de Montfarville a atteint le point de non-retour le 14 février. Pas de déclaration enflammée à l'occasion de la Saint-Valentin, plutôt une démission commune pour 8 des 15 élus lors des élections l'an dernier. En cause, une impression de gouvernance autoritaire du maire, Philippe Pesnelle. Des accusations rejetées par ce dernier, mais il y a désormais 8 fauteuils vides à la mairie. C'est donc pour les combler que la Préfecture de la Manche organise un nouveau scrutin les 18 et 25 avril prochains.

Dépôt des candidatures à Cherbourg

Pour se porter candidat, les habitants devront se rendre à la sous-préfecture de Cherbourg. Plusieurs créneaux sont proposés : le mardi 30 mars 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le jeudi 1er avril 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Si à l'issue du premier tour, il n'y a pas eu assez de candidats, une nouvelle session de dépôt des candidatures s'ouvrira : le lundi 19 avril 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le mardi 20 avril 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.