Les habitants des Sables d'Olonne appelés à voter sauf sur le logement social

"Êtes-vous favorable à l’application stricte de la loi SRU qui exige que les 4.000 prochains logements construits soient exclusivement des logements sociaux ?" A l'invitation du maire divers-droite de la ville Yannick Moreau les habitants des Sables d'Olonne étaient invités à répondre à 5 questions dont celle-ci à partir de ce vendredi 18 novembre. Mais à la demande du préfet de Vendée cette question a été retirée de la votation.

Nous voulons que nos relations avec l'Etat restent constructives. Yannick Moreau

"Nous voulons que nos relations avec l’État restent constructives et apaisées - indique le maire Yannick Moreau- C’est pourquoi nous acceptons de retirer cette question et souhaitons qu’elle laisse place à un dialogue sincère, pour revenir à des objectifs de construction plus réalistes". La préfecture confirme de son côté un dialogue officiellement "constructif" avec la mairie des Sables d'Olonne. La ville des Sables d'Olonne est très en retard dans la construction de logements sociaux, 9% au lieu des 25 % demandés par la loi SRU (solidarité renouvellement urbain).

Le problème de fond est son rejet de la mixité sociale. Jacques Barreteau

L'opposition au conseil municipal n'a pas la même interprétation et se réjouit de ce retrait à l'image de Jacques Barreteau élu Renaissance: "Une votation sur une loi qui n'est pas du ressort de la commune n'est pas autorisé par la loi et le libellé de la question était mensonger parce- que la loi SRU n'implique pas ce que disait la question, à savoir qu'il n'a jamais pu être question de ne faire que du logement social (...) Le maire stigmatise des populations extrêmement indispensables pour nos entreprises, nos hôpitaux, nos écoles. Il faut avoir aussi des gens qui ne sont pas des acheteurs immédiats de logements sur la commune".

Les 4 questions soumises à la votation

Seriez-vous favorable à la construction d'un parc éolien en mer visible depuis la plage ou les côtes des Sables d'Olonne ?

Etes-vous favorable à la fermeture temporaire de la piscine du remblai, du 1er décembre au 31 mars, pour réaliser des économies d'énergie?

Etes-vous favorable à l'extension en 2023 de l'interdiction de fumer sur l'ensemble des plages urbaines des Sables d'Olonne ?

Souhaitez-vous que la ville et l'agglomération demande à l'Etat de sanctionner Orange pour ne pas avoir tenu ses délais et ses engagements sur le déploiement de la fibre et de ne pas prolonger le contrat avec Orange, afin que ce soit un acteur vendéen, Vendée numérique, qui finalise le déploiement de la fibre ?

Cette consultation sur internet www.lessablesdolonne.fr est possible jusqu'au 26 novembre, et le samedi 26 novembre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville de 9h à 14h.

