Les habitants du Conquet râlent avant le G7 parlementaire

A Brest et au Conquet, on se prépare à recevoir le G7 parlementaire du 5 au 7 septembre. Des restrictions de circulation sont à prévoir autour des Capucins à Brest et sur le port du Conquet. Au Conquet, les habitants râlent et ertains commerçants demandent des compensations pour le manque à gagner.

Après la rencontre des chefs d'Etat à Biarritz, Richard Ferrand, député du Finistère et président de l'Assemblée Nationale a convié ses homologues des Etats-unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne et du Japon à Brest et au Conquet, pour travailler sur le thème des océans.

" Une période mal choisie, sans concertation"

Au Conquet où les présidents des assemblées seront hébergés à l’hôtel Sainte Barbe, des restrictions de circulation sont prévues à partir de mercredi, autour de l'hôtel et à proximité du port. Les habitants interrogés dans la rue, râlent et se plaignent d'un manque de concertation sur les dates. Jean : " C'est le week-end du festival Illophone à Ouessant. On ne pouvait pas plus mal choisir!" . Philippe s'énerve _: "J'ai mes enfants en vacances en ce moment. Tout va être barricadé." Malaurie s'interroge : " Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout fait à Biarritz. Je vais devoir aller chercher un pass pour amener mes enfants à l'école. Je devais aussi déménager ce week end et je dois reporter. "_

Un manque à gagner pour les commerçants

Certains commerçants n'hésitent pas à réclamer des compensations pour le probable " manque à gagner", comme à Biarritz. Où du moins, l'ouverture d'un dialogue sur les conséquences de ce G7 parlementaire.