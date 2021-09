Les harkis du Poitou satisfaits après les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé une loi de "reconnaissance et de réparation à l'égard des harkis". Devant certains Harkis et leurs descendants, le chef de l'Etat leur a demandé pardon au nom de la France. Pour les associations d'anciens harkis dans le Poitou, ce projet de loi est important.

Les harkis du Poitou se disent satisfaits après la demande de pardon d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a fait la promesse d'une loi de "reconnaissance et de réparation" à l'égard de ces Algériens qui ont combattu aux cotés de la France pendant la guerre d'Algérie (1954-1962). Ils étaient jusqu'à 200 000 à l'époque. Après les accords d'Evian, ils ont été abandonnés à leur sort et parfois massacrés au départ des soldats français.

Mohamed Mebrek est arrivé à Niort en 1962, il avait 20 ans. Il est président de l'association des anciens harkis rapatriés d'Algérie et se dit plutôt satisfait par l'annonce du président de la République : "Il va revaloriser l'allocation de reconnaissance pour les harkis et leurs veuves. Ça, c'est important. Après, il a aussi parlé de mémoire. On ne parle pas assez des harkis. Vous demandez à un jeune de 25-30 ans, ils ne connaît pas l'histoire des harkis ! On en parle pas assez et c'est pour ça que c'est une très bonne annonce."

Une intégration difficile

En 1962, plus de 4 500 rapatriés d'Algérie sont arrivés dans la Vienne, ce qui en fait l'un des départements qui en a accueilli le plus dans l'ouest de la France. Certains étaient rapatriés dans des camps de réfugiés, comme celui de Vigeant, dans le sud de la Vienne. Ils ont connu une intégration difficile une fois en France. Mohamed Mébrek est passé par le camp de Joffre à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) avant d'arriver à Niort. Il s'estime chanceux d'avoir atterri dans le quartier du Clou Bouchet où il a pu s'intégrer : "Notre intégration s'est bien passée à Niort parce que les familles n'ont pas été mises dans _des "ghettos", dans des cités à part_. Chez nous, dans les bâtiments, toutes les familles étaient mélangées, les familles de harkis avec d'autres familles européennes. Automatiquement, tout le monde devait parler français pour discuter donc il y a eu une bonne intégration par rapport aux autres départements que j'ai visités."