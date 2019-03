Les hausses d'impôts dans le nord de l'Yonne suscitent la colère des habitants

La décision a été prise jeudi soir en conseil communautaire. La part intercommunale des impôts locaux va augmenter de 153%. Mais comme les taxes intercommunales ne représentent qu'une petite part des impôts locaux, la réalité est donc moins affolante. La taxe foncière par exemple augmentera ainsi de 7%, ce sera du même ordre pour la taxe d'habitation et celle sur le foncier non bâti. La cotisation foncière des entreprises, elle reste stable.

A cela s'ajoute la création d'une nouvelle taxe sur les ordures ménagères. De quoi inquiéter les 25.000 habitants du nord de l'Yonne, comme ces contribuables de Pont-sur-Yonne.

"La hausse d'impôts, c'est une honte" - des contribuables de la CCYN rencontrés à Pont-sur-Yonne Copier

Une hausse réelle des impôts locaux d'environ 7%

En découvrant la hausse annoncée, Bernard s'est fait des cheveux blancs : "je faisais le calcul, +153%, je me disais - ils sont malades. Cela me faisait une augmentation de 1.200 euros, je me disais - ce n'est pas possible."

En réalité les taxes intercommunales ne représentent qu'un dixième des impôts locaux. La hausse réelle est plutôt 7%, sauf qu'une nouvelle taxe sur les ordures ménagère apparaît aussi cette année (la TEOM dont le taux a été fixé à 15%) ce qui met Thierry en colère : "quand on voit les taxes poubelles, elles ont augmenté de 150% en dix ans, pour un service qui n'est pas rendu. Ce matin les poubelles n'ont pas été vidées. Ils n'ont pas plus de travail qu'avant, nous allons payer plus cher et en plus le service n'est pas rendu."

Les trois millions et demi d'euros du déficit, ils sont passés où ? - Alain, contribuable de la Communauté de communes Yonne Nord

Et après ces hausses d’impôts, les habitants comme Alain veulent des explications sur l'origine du déficit : "il faut les attaquer en justice ces gens-là. Les trois millions et demi d'euros de déficit, ils sont passés où ? Le service n'est déjà pas bon, notamment pour les poubelles. On a une école de musique qui coûte 300.000 euros, on ne sait pas à qui elle sert." Cette école doit justement fermer cette année, comme d'autres services, remarque cette habitante de Pont-sur-Yonne : "Ici tout augmente et au final, on a rien. Le centre aéré ferme maintenant pendant les vacances."

Une hausse des taux à relativiser

Là encore c'est un choix d'économies décidé par le nouveau conseil communautaire. Mais d'après Léa, cela va avoir des conséquences : "si la communauté de communes ne marche pas les gens vont partir". Cependant, même si les taxes intercommunales de la CCYN font plus que doubler en 2019, leurs taux restent encore inférieurs à ceux du Sénonais ou du Migennois.