Les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon et des candidats France Insoumise aux Européennes en Mayenne en mai prochain

Laval, France

Quatre camions vont sillonner 471 villes françaises pour y diffuser les hologrammes des candidats de la France Insoumise. Cette campagne, baptisée "opération 471", a été présentée hier, jeudi 31 janvier, par par le parti mélenchoniste.

Une fois installé sur une place ou un marché, chacun de ces petits camions baptisés "holovans" ouvrira ses portes pour dévoiler l'hologramme de candidats LFI qui donneront ainsi des réunions publiques modernes et originales. Les images seront pré-enregistrées et non en direct comme ce fut le cas en 2017.

Un "holovan" de La France Insoumise fera étape à Laval le jeudi 23 mai à 10h.

Pour les élections européennes, nos 4 #holovans vont parcourir toute la France pour porter partout nos candidat·e·s. 471 étapes prévues, autant d'hologrammes. Une première mondiale, c'est l'#Opération471 !



Le peuple aux commandes ! #MaintenantLePeuple

➡ https://t.co/KeUohtEQgPpic.twitter.com/7k8utKNACf — La France insoumise (@FranceInsoumise) January 31, 2019