Les homards et le champagne de François de Rugy passent mal à Marseille dans l'opinion publique

Marseille, France

A Marseille, l'affaire de Rugy est mal digérée dans l'opinion publique. Dans les quartiers encore marqués par les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne, Afid fréquente de nombreux délogés. "Ça nous pique de savoir que le président de l'Assemblée a pu refaire ses appartements pour 60 000 euros, dit-il. Si nous on avait les mêmes pouvoirs, je ne sais pas si on mettrait autant d'argent". Chez les élus de la gauche, le ton est également virulent. "Si on a un minimum d'éthique, on doit démissionner, affirme Jean Marc Coppola chef de file des communistes au conseil municipal de Marseille. Il y en a qui démissionnent pour moins que ça dans les pays scandinaves. Mais si François de Rugy ne veut pas démissionner, et bien le président de la République doit prendre ses responsabilités." Emmanuel Macron a au contraire affiché son soutien au ministre de la transition écologique. Lors du défilé du 14 juillet, l'ancien président de l'Assemblée Nationale était assis juste derrière le chef de l'Etat.