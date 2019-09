Les hommages à Jacques Chirac se multiplient en Limousin

Limousin, France

Un immense portrait de Jacques Chirac orne la façade de l'Hôtel du Département à Tulle. Des portraits géants de l'ancien président on peut en voir aussi à Ussel, son ancien fief électoral. Nous sommes bien en Corrèze où Jacques Chirac est resté extrêmement populaire. Et cela se voit avec l'affluence pour signer les différents registres de condoléances. Il y en a dans les mairies d'Ussel, de Malemort ou de Brive notamment, au Conseil départemental à Tulle ou encore au Musée du Président à Sarran. Partout on peut y lire des "Merci pour tout". "Merci pour la Corrèze et pour la France et pour votre grande humanité" précise Thérèse. "Ma reconnaissance est aussi beaucoup plus personnelle, souligne Gérard. C'est pour le plan cancer qui nous concerne ma femme et moi". De nombreuses personnes ont du mal à retenir leur émotion, des larmes même en signant les livres. "Vraiment c'était un type bien" sanglote Guy. Tout comme Marie-Jo qui explique que Jacques Chirac lui "a insufflé beaucoup de dynamisme quand elle était jeune". Michel lui résume ce que beaucoup disent : "on a tous en nous en Corrèze quelques chose de Jacques Chirac".

Au Conseil départemental à Tulle de nombreuses personnes sont venues signer le registre © Radio France - Philippe Graziani

Hommage en Haute-Vienne

Les hommages à Jacques Chirac se multiplient aussi en Haute-Vienne. Si au niveau politique, ce département historiquement socialiste n'a jamais poussé derrière l'ancien président, de nombreux habitants sont venus en mairie de Limoges dès vendredi pour venir noircir les pages des deux cahiers de condoléances installés dans le hall d'un Hotel de Ville désormais à droite. "Merci Mr Chirac pour votre simplicité". "Merci Mr Chirac pour votre dévouement". "Je suis de Corrèze comme lui et là bas, c'est un père" ou encore "Chirac, le dernier président qui aimait vraiment son pays et ses habitants." Les registres vont rester disponibles jusqu’à mercredi matin avant d’être remis à la famille Chirac.